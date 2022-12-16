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超暖心！她送外送員「感謝包」頻遭拒 裡頭放一物才收下

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。 圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖。 圖／聯合報系資料照片

新冠疫情造成民眾生活上諸多不便，但也讓許多人習慣利用外送來解決三餐。一名女網友自備「感謝包」要送給外送人員，起先多數人都不太會接受，但當她表明裡面有放小費時，對方才會收下，暖心的行為也引來好評。

這名女網友在臉書「外送員的奇聞怪事」表示自己會準備「感謝包」來送給外送員，裡面裝有10片口罩、酒精擦、濕紙巾等防疫物資，還有飲料餅乾等食物，她還會寫上小卡片表達感謝，只不過多數外送員似乎都不太會接受。

原PO說每次拿給外送員時，10個有9個都搖搖手說不用，但當她告知「小費在裡面」時，對方才願意收下，「我想了想，是不是因為這包東西佔了外送箱空間了？」

不少人對於原PO暖心的行為給予讚賞，「妳人真好」、「好暖心的組合，俺要融化了」、「通常心意有到就夠了，收到紙條就很溫暖了」、「這些很不錯，但直接給小費才是最棒的」、「妳人真好，跑一年來沒遇到好人」、「好客人無誤啊，前幾天晚餐送餐時，也有客人給我暖暖包，天啊，收到真的暖到心裡面了」、「像妳這樣的好客人，少之又少了」、「字美、人美、心更美」。

還有網友解釋外送員不收的原因，「太佔空間了」、「跑外送很忙，還要趕時間，尤其都戴著口罩，真的沒空拆包裝吃餅乾，通常只能一直佔據箱子內的空間」、「換位思考，在疫情期間妳敢拿陌生人分裝後的感謝包嗎？」、「可能是台灣人習慣性客套先說『不用啦』，妳若說『每個人都有』應該是都會拿」、「因為台灣人第一次都會下意識的拒絕」、「有時候應該是不好意思，但也感謝您的體貼」。

原PO準備「感謝包」送給外送員。 圖擷自外送員的奇聞怪事
原PO準備「感謝包」送給外送員。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員

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