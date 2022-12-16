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連雞排都要80元了！老饕挺麥當勞有良心 除1經典品項無法接受

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞將調整菜單和部分餐點價格。 示意圖／聯合報系資料照片
麥當勞將調整菜單和部分餐點價格。 示意圖／聯合報系資料照片

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，調整菜單和部分餐點價格。然而，一名男網友在網路上發文，提到自己很喜歡吃麥當勞，但居然下禮拜三就要漲價了，並貼出最新價格表，貼文曝光後也掀起討論，有老饕坦言「看到麥當勞漲幅覺得算有良心了！」

昨（15）日一名男網友在Dcard上以「麥當勞我真的要生氣了」為題發文，他在貼文中氣憤直呼，「麥當勞你為什麼一直給我漲價，我就是喜歡吃麥當勞，而且下禮拜三就要漲了！」仔細看最新價格表，雖然主餐單點價格不變，但套餐全調漲10元，部分點心及飲料調漲5到7元，其中大份薯條和金黃地瓜條漲價後一份65元。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「前幾天去買雞排漲到80元…看到麥當勞漲幅覺得算有良心了」、「我又多了一樣要戒的東西」、「這已經不是我吃得起的東西了」、「漲價我能接受，但都漲了，薯條還越裝越少就很不行」、「覺得貴的問題，永遠是自己不夠好」、「之前不是已經漲過一次了…」、「盤到爆，我寧願買便當」、「不會去麥當勞了，肯德基划算超多，還一直出優惠券」。

最後，多數網友都覺得薯條太貴了，「最難過就是薯條，大薯要65元是怎樣？」、「很愛麥當勞薯條的說，越漲越少吃薯條了」、「我還停留在小薯25元的年代」、「平常點套餐加大薯沒什麼感覺，但看到大薯單點要65元時，嗯…真的好貴」、「大家不要吃麥當勞了吧，小攤販的炸薯條也不會65元一包」、「決定了…世界末日我要去搶劫所有麥當勞的薯條」、「還不如吃外面的薯條」。

麥當勞 薯條 漲價 Dcard

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