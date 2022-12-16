麥當勞漲價前爆單！客人等到崩潰 外送員曝「做1事」加快取餐

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，早餐及一般時段套餐全調漲10元，導致不少民眾搶在漲價前爆吃一波。不過，一名網友在臉書上發文，貼出門市外送層架上放滿餐點，但卻沒有人願意送的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有外送員坦言「買袋子就會有人送了」。

一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」上發文，原PO首先在內文寫道，「要漲價了狂點麥當勞，然後沒司機送」。從照片中可以看見，門市的外送層架上放滿餐點，乍看之下沒有一格是空著的，全部都在等外送員前來取餐，而原PO也補充這是在新北市新莊區的某間麥當勞。

貼文底下吸引大量回應，不少外送員紛紛表示，「下雨天誰跟你接麥當勞」、「麥當勞不能疊單也是很多人不送的原因之一」、「因為下雨天沒人要接麥當勞」、「大部分看起來都1、2份餐，根本不用買袋子，主要問題應該是不能夾單」、「不能夾單或疊單誰要送？」、「除非麥當勞開放夾單，不然一律轉單或拒單」、「不能夾單或疊單，蠢公司」、「北北基一趟多25元，都去送夾疊單了吧」。

也有網友提到下雨天訂外送等很久的狀況，「上次下雨等了1小時半，而且我是叫歡樂送，下雨再也不會點麥當勞」。對此，外送員回應了，「你有買袋子又有小費就會有人送，不過有時候並不是沒有外送員送，而是麥當勞都先做店內跟外帶，外送的單都會拖」、「沒漲價下雨天也沒人要送啊…而且沒有強制加購購物袋，下雨天紙袋很快就破掉」、「你買袋子就會有人送了，仔細看架上都是沒買塑膠袋的」。