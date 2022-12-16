快訊

一個人海嘯來襲 老後理想生活關鍵在找到「起床理由」

撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用」

到輔大放「詐彈」辯稱送聖誕禮物 嫌犯竟是北市前議員

麥當勞漲價前爆單！客人等到崩潰 外送員曝「做1事」加快取餐

聯合新聞網／ 綜合報導
門市的外送層架上放滿餐點。圖擷自外送員的奇聞怪事
門市的外送層架上放滿餐點。圖擷自外送員的奇聞怪事

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，早餐及一般時段套餐全調漲10元，導致不少民眾搶在漲價前爆吃一波。不過，一名網友在臉書上發文，貼出門市外送層架上放滿餐點，但卻沒有人願意送的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有外送員坦言「買袋子就會有人送了」

一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」上發文，原PO首先在內文寫道，「要漲價了狂點麥當勞，然後沒司機送」。從照片中可以看見，門市的外送層架上放滿餐點，乍看之下沒有一格是空著的，全部都在等外送員前來取餐，而原PO也補充這是在新北市新莊區的某間麥當勞。

貼文底下吸引大量回應，不少外送員紛紛表示，「下雨天誰跟你接麥當勞」、「麥當勞不能疊單也是很多人不送的原因之一」、「因為下雨天沒人要接麥當勞」、「大部分看起來都1、2份餐，根本不用買袋子，主要問題應該是不能夾單」、「不能夾單或疊單誰要送？」、「除非麥當勞開放夾單，不然一律轉單或拒單」、「不能夾單或疊單，蠢公司」、「北北基一趟多25元，都去送夾疊單了吧」。

也有網友提到下雨天訂外送等很久的狀況，「上次下雨等了1小時半，而且我是叫歡樂送，下雨再也不會點麥當勞」。對此，外送員回應了，「你有買袋子又有小費就會有人送，不過有時候並不是沒有外送員送，而是麥當勞都先做店內跟外帶，外送的單都會拖」、「沒漲價下雨天也沒人要送啊…而且沒有強制加購購物袋，下雨天紙袋很快就破掉」、「你買袋子就會有人送了，仔細看架上都是沒買塑膠袋的」。

麥當勞 外送員 漲價 塑膠袋

延伸閱讀

不只漲價！麥當勞1+1移除一品項 小資族震驚：必點的欸

麥當勞21日漲價！套餐貴10元 薯條、薯餅也漲價

麥當勞點餐機好不好用引論戰 網友列舉種種障礙「莫名其妙」

麥當勞新推草莓塔？陸網瘋傳「麥當勞聖誕草莓塔」，網哭「大無語」

相關新聞

超暖心！她送外送員「感謝包」頻遭拒 裡頭放一物才收下

新冠疫情造成民眾生活上諸多不便，但也讓許多人習慣利用外送來解決三餐。一名女網友自備「感謝包」要送給外送人員，起先多數人都不太會接受，但當她表明裡面有放小費時，對方才會收下，暖心的行為也引來好評。

連雞排都要80元了！老饕挺麥當勞有良心 除1經典品項無法接受

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，調整菜單和部分餐點價格。然而，一名男網友在網路上發文，提到自己很喜歡吃麥當勞，但居然下禮拜三就要漲價了，並貼出最新價格表，貼文曝光後也掀起討論，有老饕坦言「看到麥當勞漲幅覺得算有良心了！」

麥當勞漲價前爆單！客人等到崩潰 外送員曝「做1事」加快取餐

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，早餐及一般時段套餐全調漲10元，導致不少民眾搶在漲價前爆吃一波。不過，一名網友在臉書上發文，貼出門市外送層架上放滿餐點，但卻沒有人願意送的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有外送員坦言「買袋子就會有人送了」。

PTT網友指3家排隊名店被過譽 眾人一看傻眼：假台灣人？

有位網友指出，許多美食經常大排長龍，吃了之後才發現差強人意，並列出自己心目中台灣最被過譽的3家名店，豈料名單曝光後，眾人一看當場傻眼，更怒嗆「你根本不懂吃」。

他問「台灣人為何普遍挺阿根廷？」 網點出這個原因

世足賽進入最後高潮，本周日(18日)的冠軍賽，將由「太陽神軍團」阿根廷對決「高盧雄雞」法國，兩隊星光熠熠，球王梅西對上金童姆巴佩，兩隊都曾兩度奪冠，決賽精彩可期。

顧客不主動開口要用環保杯 手搖店員無奈：覺得我們會通靈？

自備環保杯購買飲料蔚為風潮，不過近日一名自稱在手搖飲料店上班的網友在Dcard發文表示，許多客人不肯主動開口表示要用環保杯，直到飲料做一半了才抱怨「為何沒有折價、要杯子」，網友不滿地寫道：「客人是不是覺得我們會通靈？」貼文一出，引發共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。