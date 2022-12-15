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他問「台灣人為何普遍挺阿根廷？」 網點出這個原因

聯合新聞網／ 綜合報導
2022世足四強賽，艾瓦雷茲獲得梅西助攻二度進球，梅西(左)摸著艾瓦雷茲(右)的頭慶功。美聯社
2022世足四強賽，艾瓦雷茲獲得梅西助攻二度進球，梅西(左)摸著艾瓦雷茲(右)的頭慶功。美聯社

世足賽進入最後高潮，今晨法國2:0氣走「大黑馬」摩洛哥，本周日(18日)的冠軍賽，將由「太陽神軍團」阿根廷對決「高盧雄雞」法國，兩隊星光熠熠，包括阿根廷球王梅西、法國金童姆巴佩等，兩隊都曾兩度奪冠，決賽精彩可期。

有網友在ptt提問「為什麼台灣人普遍支持阿根廷？」，他周圍的人和台灣網友，有87%是支持阿根廷的，尤其對梅西更是情有獨鍾，問這些球迷對其他國家有沒有欣賞的球員，卻總是說不上來。

網友指出台灣人愛跟風，「只認識阿根廷吧！另一國是誰？」、「我就認識梅西、C羅、翻滾馬而已啊，不行嗎」、「因為跟風迷只認識C羅和梅西」、「支持贏球吧！誰贏就支持誰」、「一日球迷正常」、「因為媒體一直報」、「其他的球衣不認識」、「有差嗎？反正比賽沒了就沒人關心了」。

網友希望梅西能有完美謝幕，「因為梅西最後一舞了啊！人緣又好」、「梅西這身高能踢成這樣，根本是神了吧」、「難道你要支持忍者龜(指姆巴佩)？」、「因為法國上次拿過了」。

圖為2010年世足賽，時任阿根廷隊總教練的馬拉度納（右）對子弟兵梅西（左）耳提面命。法新社
圖為2010年世足賽，時任阿根廷隊總教練的馬拉度納（右）對子弟兵梅西（左）耳提面命。法新社

也有人不同調，「會嗎？我就很想看法國連莊」、「巴西倒之前，一堆挺巴西的」、「義大利如果有踢，帥哥團會吸一票妹迷」、「幾年前梅西低潮時，被酸喜歡散步慢跑」、「當年德國球迷也是滿街跑」。資深球迷陷入回憶殺，「老人超愛上帝之手的(馬拉度納)」、「把梅西當作馬拉度納2.0的人不少」。

梅西 姆巴佩 世足賽 馬拉度納

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