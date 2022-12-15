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顧客不主動開口要用環保杯 手搖店員無奈：覺得我們會通靈？

聯合新聞網／ 綜合報導
7月1日起，四大連鎖業者須提供自備環保杯的民眾至少5元優惠。圖為示意圖，與新聞內容無關。圖／聯合報系資料照
7月1日起，四大連鎖業者須提供自備環保杯的民眾至少5元優惠。圖為示意圖，與新聞內容無關。圖／聯合報系資料照

自備環保杯購買飲料蔚為風潮，不過近日一名自稱在手搖飲料店上班的網友在Dcard發文表示，許多客人不肯主動開口表示要用環保杯，直到飲料做一半了才抱怨「為何沒有折價、要杯子」，網友不滿地寫道：「客人是不是覺得我們會通靈？」貼文一出，引發共鳴。

自今年7月1日起，民眾自備環保杯購買飲料可享至少5元折扣，對消費者而言不只可省錢，也較環保，但手搖店店員也因此多了一些難題。

網友發文抱怨，有些客人手拿透明的環保杯，杯裡明顯還有水或其他飲料，「自然反應覺得杯內有水有飲料是他要喝的」，因此不會主動詢問是否要用環保杯。

不過當店員忙著做飲料時或出杯時，往往引來客人不滿表示要用環保杯，「為什麼沒折價、為什麼沒有主動跟他要杯子，甚至是為什麼不幫他們洗一洗。」

貼文一出引起不少共鳴，「怎麼老是有那種覺得店員應該幫洗容器的人」、「我覺得所有奧客當中認為店員會通靈， 這個拿出來選一定第一名」，也有人分享店員親身經歷：「前幾天我遇到一個客人要用環保杯，杯子裡還有水，結果他直接倒在櫃檯桌上」、「有的會直接放桌上不說話，有時候我問了，結果又說沒有要裝，到底！」。

此外，也有網友留言表示自己當過星巴克店員，「店長、店經理會說要主動觀察顧客有沒有帶杯子並詢問」，網友不以為然寫道：「就是這樣的規定養出一堆公主王子。」

手搖飲料 Dcard

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