快訊

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流手腳冰冷…她伸手「貼長輩臉」被罵 網警告：不能開玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
周六受寒流影響再降溫，周日一整天低溫，北部地區及中部清晨氣溫將跌破10度以下，南部地區下周一清晨也將達10度低溫。記者侯永全／攝影
周六受寒流影響再降溫，周日一整天低溫，北部地區及中部清晨氣溫將跌破10度以下，南部地區下周一清晨也將達10度低溫。記者侯永全／攝影

寒流來千萬不要用冰冷的手或臉去貼別人的身體，否則後果不堪設想！一名插畫家因為本身體質容易冰冷，某次不小心把手貼在家中長輩的臉上，結果嚇得對方跳起來，還被其他長輩責罵，有網友就留言示警說「千萬不要亂開玩笑」。

插畫家瞇瞇眼發呆王在Dcard上發文表示，她只要天氣一冷手腳就會冰到不行，感覺好像血液都流不過去那樣。有次她跟爸爸坐在客廳看電視，她冷不防地偷偷把手伸過去貼在他臉上，結果爸爸嚇到整個人跳起來，還罵了她。

甚至連在浴室的媽媽也順便一起罵她說「不能冰老人」，她委屈po文寫道，「可是手很冷的時候就會忍不住想冰別人嘛，有人跟我一樣懂這種苦嗎？」

底下有網友留言說「我爸冬天在家還是穿內褲，我都拿我的腳冰他」、「我以前國中手腳冰冷到會發紅，都會趁我媽不注意的時候冰她（我還會先確認自己真的很冰）」、

然而有網友認為該插畫家這樣的舉動相當不適當，「到時候冰一個中風包准你笑不出來」、「老人家心血管什麼的比年輕人脆弱，如果突然嚇到或刺激到真的有可能中風…不要亂開玩笑」、「有一次我媽睡著後我冰她，她整個ㄘㄨㄚˋ起來然後開始狂喘」，也有護理師跟治療師留言表示「真的有可能」。

此外，還有人勸她不要冰別人，手冷就自己保暖一下，拿個暖暖包之類的東西就好，「不要相害，大家一起暖暖的不是很好嗎？」、「有些人就真的很怕冷加上體質很不容易回溫。」

寒流 手腳冰冷

延伸閱讀

寒流來暖暖包需求量大、用完不發熱了別急著丟 隱藏功用好省錢

手腳冰冷2類型別亂補！一張圖看懂，飲食、穴位助改善｜元氣網

手腳冰冷冬令進補須謹慎 醫師提醒幾種人更不適大補

跟手腳冰冷說掰掰！4間冬季暖心又補氣的養生鍋物大推薦

相關新聞

寒流手腳冰冷…她伸手「貼長輩臉」被罵 網警告：不能開玩笑

寒流來千萬不要用冰冷的手或臉去貼別人的身體，否則後果不堪設想！一名插畫家因為本身體質容易冰冷，某次不小心把手貼在家中長輩的臉上，結果嚇得…

高手在民間？路人讀報靠神奇支撐物 網讚：力學計算超精準

網友在路邊看見一位路人在路邊讀報，仔細一看，發現他正用著一罐水瓶以奇特的平衡點靠著頭，安穩地看著報紙，這一幕讓許多網友看傻了眼，引起議論。

影／陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

「最美里長」新北市永和區永福里里長陳紫渝近日上節目參與快問快答，不僅曝光自己的理想型，還在節目中大秀金嗓，甚至也說出許多自己的小祕辛。

她分享丸龜製麵新吃法 意外曝光店員不說的「隱藏版服務」

近日一名網友在論壇Dcard以「丸龜可以這樣吃」為題分享，日本網友推薦到丸龜製麵的「隱藏版吃法」，原po也親自嘗試並錄下影片表示好吃：「雖然賣相不太好，但味道真的不錯。」不過，最令網友驚豔的其實是可「免費加湯」的服務。

週末全台大降溫 他想起2016霸王級寒流：當年平地冷到下冰霰

首波寒流即將在本週末報到，全台灣都會明顯降溫，約下週一（19日）白天才會逐漸回溫。昨（13）日一名網友在網路上發文，回憶起2016年的霸王級寒流，並詢問大家「對當年的印象是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

台灣人行道跑酷挑戰！他22秒全程賣力狂跳 萬人笑著笑就哭了

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容。日前有一名網友拍攝影片分享至臉書，用「跑酷挑戰」諷刺台灣的人行道充滿雜物和違停，貼文曝光後吸引1.1萬名網友按讚，還有人直呼「笑著笑著就哭出來了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。