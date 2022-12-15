寒流手腳冰冷…她伸手「貼長輩臉」被罵 網警告：不能開玩笑

寒流來千萬不要用冰冷的手或臉去貼別人的身體，否則後果不堪設想！一名插畫家因為本身體質容易冰冷，某次不小心把手貼在家中長輩的臉上，結果嚇得對方跳起來，還被其他長輩責罵，有網友就留言示警說「千萬不要亂開玩笑」。

插畫家瞇瞇眼發呆王在Dcard上發文表示，她只要天氣一冷手腳就會冰到不行，感覺好像血液都流不過去那樣。有次她跟爸爸坐在客廳看電視，她冷不防地偷偷把手伸過去貼在他臉上，結果爸爸嚇到整個人跳起來，還罵了她。

甚至連在浴室的媽媽也順便一起罵她說「不能冰老人」，她委屈po文寫道，「可是手很冷的時候就會忍不住想冰別人嘛，有人跟我一樣懂這種苦嗎？」

底下有網友留言說「我爸冬天在家還是穿內褲，我都拿我的腳冰他」、「我以前國中手腳冰冷到會發紅，都會趁我媽不注意的時候冰她（我還會先確認自己真的很冰）」、

然而有網友認為該插畫家這樣的舉動相當不適當，「到時候冰一個中風包准你笑不出來」、「老人家心血管什麼的比年輕人脆弱，如果突然嚇到或刺激到真的有可能中風…不要亂開玩笑」、「有一次我媽睡著後我冰她，她整個ㄘㄨㄚˋ起來然後開始狂喘」，也有護理師跟治療師留言表示「真的有可能」。

此外，還有人勸她不要冰別人，手冷就自己保暖一下，拿個暖暖包之類的東西就好，「不要相害，大家一起暖暖的不是很好嗎？」、「有些人就真的很怕冷加上體質很不容易回溫。」