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週末全台大降溫 他想起2016霸王級寒流：當年平地冷到下冰霰

聯合新聞網／ 綜合報導
這週末全台灣都會明顯降溫。 示意圖／聯合報系資料照片
這週末全台灣都會明顯降溫。 示意圖／聯合報系資料照片

首波寒流即將在本週末報到，全台灣都會明顯降溫，約下週一（19日）白天才會逐漸回溫。昨（13）日一名網友在網路上發文，回憶起2016年的霸王級寒流，並詢問大家「對當年的印象是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「當年霸王級寒流到底有多冷」為題發文，原PO提到這週末會有霸王級寒流，北部預計只有4到6度，連南部也會下降到10度以下。然而，原PO想起2016年的霸王級寒流，當時還剛好是學測考試，他連戴著手套寫字都還會發抖，而且還下著毛毛雨，濕冷天氣令人非常難受。對此，原PO好奇詢問「那我就問你各位對當年霸王級寒流的印象是什麼？有掛嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「平地冷到下冰霰」、「我永遠記得那天我買了一鍋薑母鴨，沒吃完想冰冰箱隔天吃，結果我媽說現在陽台比冰箱還冷，我就把一鍋薑母鴨加蓋放在陽台冰」、「北部親友家地板磁磚爆掉，記得那年很多人家都這樣」、「平地下雪，路邊的小水坑直接結冰」、「當天騎車出去拿晚餐，耳朵沒載耳罩，回家後摸耳朵完全沒感覺…用捏的也一樣」。

也有網友提到，「其實還好，大概30年前，台灣12月很常在4到8度徘徊」、「超爽！這才是冬天該有的樣子」、「還好，沒什麼感覺」、「偶爾冷一下還可以，畢竟不是長達好幾個月」、「小時候天天4度，操場的草還有霜」、「台灣室內就大部分沒暖氣啊」、「當時不只台灣冷，很多國家都破紀錄」。

寒流 PTT 冰霰

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