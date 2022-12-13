有神快拜！他為孩子製作冷氣袖珍模型 太過逼真網友讚嘆

現在的父母得樣樣都會，才能對於孩子的要求「有求必應」，一名爸爸表示孩子希望他能做一台冷氣袖珍模型，沒想到成品完成後太過逼真細緻，讓許多網友看了讚嘆不已，還有人搞笑地說該不會是使用縮小燈吧，照片也吸引了逾萬人按讚留言。

這名爸爸在臉書「爆廢公社二館」PO文表示，因為孩子要求他做一台冷氣模型，而且越舊越好，他為了完成孩子的願望，於是大展身手，沒想到作品完成後讓不少人看了都驚呆了。

從他PO出的照片看到，這台冷氣室外機的模型相當逼真，放在手掌上相當的迷你，外殼用蝕刻銅片組裝，再噴漆上色，泛黃鏽蝕的部分栩栩如生，上頭的品牌名稱也搞笑地將「聲寶全變頻」Kuso成「馨寶全變煩」，吸引了逾2.3萬人按讚點閱。

許多人都讚嘆「太強了吧」、「厲害欸，好真實」、「神級創作」、「這手藝…不得了」、「好逼真，怎麼做的啊？」、「真的太強大，巧奪天工」、「日本製的壓縮機非常稀少，能壓縮成這樣更是稀少~高手」、「請收下我的膝蓋」、「這個猛，鏽斑做的真好」、「有神快拜」。

還有人搞笑地說「我強烈懷疑你有縮小燈」、「你是不是有小叮噹的縮小燈？」、「絕對是有縮小燈」、「不要騙我，這用縮小燈照的吧」、「這個肯定從廢墟拆下來的」、「是說變頻冷氣能鏽成這樣也太厲害，裝在海邊的吧？」、「應該是基隆附近的室外機」。