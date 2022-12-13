業者推超濃拉麵「整碗肉渣」 網笑稱：暗黑料理？

日本拉麵在台灣掀起風潮，不少饕客都有心目中的首選餐廳，不過日前有位網友分享「300元無配料拉麵」，店家標榜超濃厚的水泥煮干拉麵，「完全不過濾肉渣」，讓拉麵浸泡在滿滿的肉渣裡，眾人一看直呼「暗黑料理」。

一名網友在PTT以「這無配料拉麵300大家會吃嗎？」為題，指出有間日式拉麵店，推出了濃縮版的水泥煮干拉麵，標榜「肉渣完全不過濾，湯也不會流動，濃縮再濃縮」的無配料拉麵，一份價格要300元，若要加溏心蛋、雞、豬肉叉燒要加購80元。

原PO表示，「這碗水泥煮干拉麵300元！肉蛋要另外加錢，看起來很不錯對吧？大家會想吃嗎？」

對此，網友們紛紛表示「黑暗料理」、「看起來有點噁」、「肉渣是要撈掉的東西居然有人吃？」、「太酷了這個，我先PASS」、「看了完全沒食慾」、「溏心蛋超級容易做的東西，一顆竟然要賣80」、「顏色像廚餘，這真的盤了」、「我不行」、「這家很好吃耶，只是這個我先PASS，太濃了」、「我真的不行，吃拉麵喝湯的體驗對我來說很重要」、「肉渣拉麵？」、「這不就是肉燥麵嗎？」