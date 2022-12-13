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路邊驚見「巨無霸溫度計」鑲嵌大樓 網：有溫度的社區

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己在路邊看見「巨無霸溫度計」。 翻攝路上觀察學院。
網友分享自己在路邊看見「巨無霸溫度計」。 翻攝路上觀察學院。

網友在路邊突然看見一枝「巨無霸溫度計」，會隨氣溫而改變標示，而其竟鑲嵌於一棟大樓的側邊，讓全社區的人都可以清楚看見目前氣溫，讓網友笑稱：這是一個有溫度的社區。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示自己在路上看到一枝巨無霸溫度計，從圖片來看，該棟大樓的側邊有著0至40的數字，並搭配刻度標示，燈光也閃爍至「16度」左右位置，可以發現該裝置確實為溫度計。

許多網友對此表示「40的那一顆燈泡應該可以用最久」、「這是一個有溫度的社區」、「甲：說一個家裡公設，是其他建案沒有的？乙：溫度計」、「今天溫度不到三樓」、「週末溫度下探二樓以下」。

而有眼尖網友透露，該棟大樓應位於桃園中壢環西路二段附近，許多網友也紛紛表示曾經路過看到過，甚至還有網友想特地去朝聖傳說中的「巨大溫度計」。

桃園

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