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好想贏南韓！首爾人行道是車道2倍寬 台人心酸嘆：落後太多

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓首爾的人行道寬度甚至比車道還寬，讓不少台灣網友看了表示好羨慕。 圖擷自PTT
南韓首爾的人行道寬度甚至比車道還寬，讓不少台灣網友看了表示好羨慕。 圖擷自PTT

因日前CNN直接點名台灣交通問題，國內行人路權長期不被重視的問題也浮出水面。近日有網友赴南韓首爾工作時，就驚訝發現他們的道路設計對行人相當友善，人行道遠比車道還寬，他將照片分享到網上後掀起熱議，不少台灣網友看完心酸表示，「好想贏韓國…」。

一位初次到訪南韓首爾的網友在PTT發文表示，南韓的人行道寬度令他相當驚訝，他還附上位於首爾鍾路區的街景照佐證，只見照片中是一條兩線道的雙向通行車道，道路兩旁均設有平坦寬敞的人行道，光單邊就快逼近雙車道的寬度了，兩邊人行道加起來更相當於車道的2倍寬，且路面均鋪有導盲磚，也沒有任何阻礙物佔用人行道。

網友們看到照片後也紛紛表示羨慕，「這種地方觀光才舒服」、「在台灣大概（車子）會直接開上人行道」、「台灣的都停機車」、「就已開發國家的樣子啊」、「先進國家都在朝縮減車道、擴大人行道方向邁進，日本也是」、「道路規劃台灣真的被海放，不用懷疑」、「先進國家的典範，好想贏南韓…」。

也有網友緩頰道，「台灣也有，但很少就是了」、「台灣徒步區不輸啊」、「但是會想說這樣看好像不準，又沒住南韓，怎麼知道哪個地區怎樣怎樣」、「南韓有的人行道雖寬，但也是一堆路邊攤」。

人行道 車道 南韓 首爾 PTT

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