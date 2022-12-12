日本雞蛋比台灣便宜？ 網見價差傻了：果真是鬼島
近來物價居高不下，台灣2022年度代表字就是「漲」字，民生必需品「雞蛋」在歷經蛋荒後，現今批發價更從每台斤30多元一路漲到50元，引得商家和民眾皆抱怨連連。一位民眾就指出，日本薪資收入近乎台灣的2倍，但在超市販售的盒裝雞蛋卻比台灣便宜許多，此消息在網上曝光後，引來眾多網友調侃道「台灣物價世界第一」。
一位PTT網友發文透露，他去日本時發現超市販售的盒裝雞蛋都比台灣便宜，一盒10入的雞蛋僅要價225元日幣（約50元新台幣），平均一顆5元左右，「（台灣）不是說物價很平穩，我去日本怎麼人家雞蛋那麼便宜啊？」更有其他網友指出，其實不只日本，連歐洲的蛋價都低於台灣，英國超市一盒10入雞蛋只要1.65歐（約63元新台幣），最便宜的則是奧地利，一盒差不多台幣40元。
網友們見此只能無奈嘆氣，「而且日本所得是台灣3-4倍耶」、「只看台灣物價還以為台灣是高所得國家」、「你以為鬼島叫假的嗎」、「因為只保證解決蛋荒，不保證解決蛋價」、「（外國）牛奶更便宜，台灣不知道在貴啥」、「你那個蛋還不是日本最便宜的」、「日本超市一堆比台灣便宜的好嗎」、「當產地收購價不到人家的一倍，售價卻是別人三倍」。
有網友指出關鍵原因，「日本是農產品大國，農產品比台灣便宜是很正常的」、「日本食材普遍算便宜，但人工比較貴」、「日本雞蛋產業的製程比台灣強太多，多看一些生產製程相關的文章，就會認識到為何有些國家能做到量大品質高，消費者也能享受到不至於太貴的商品」。
根據「自由時報」報導，對於台灣超市販售的洗選蛋為何賣得比日本還貴，國立中興大學動物科學系榮譽教授許振忠提出三點原因，一是台灣雞舍超過7成都是傳統養雞場，設備較差；二是台灣天氣比日本更熱，造成台灣蛋雞的產蛋率大降；三是日本超市經常推出特價雞蛋吸引顧客，故經常出現較划算的雞蛋價格。
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