快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校人行道驚現「4行咒語」 路人嚇傻：勾起當年惡夢

聯合新聞網／ 綜合報導
一所學校的人行道磁磚上印有「乘法公式」，引得路過民眾苦笑説，「勾起數學惡夢了」。圖擷自Facebook
一所學校的人行道磁磚上印有「乘法公式」，引得路過民眾苦笑説，「勾起數學惡夢了」。圖擷自Facebook

唸書階段經常要背誦許多複雜的數學公式，對不擅長數學的學生來說更是頭痛，近日有網友路過一所學校時，意外發現地面磁磚印有斗大的數學公式，幫助學生溫故知新，照片曝光後頓時勾起許多網友的「悲慘回憶」。

一位網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，日前他行經一所學校時，在人行道上看見一處白色地磚十分特別，他低頭一看驚見上頭印有4行乘法公式，分別是「分配率」、「和平方」、「差平方」以及「平方差」，該民眾見此不禁苦笑，「被勾起不好的回憶」。

貼文一出，掀起3,500多名網友迴響，不少人直呼數學簡直是夢魘，「我只有勾起寫完名字，猜完選擇題、是非題就睡覺的記憶」、「看到發現全部還給學校老師了...」、「好煩，誰想在路上回憶起被當的數學」、「為什麼路上要寫這麼可怕的咒語」、「連磁磚都看不起我」。

也有人笑說這公式算簡單的了，「沒印和差化積跟積化和差就不錯了」、「連我這個數學超爛的都覺得簡單了」、「至少不是高中的立方」、「這東西已經寫在我的脊髓裡面了」、「數學好＝美好回憶；數學不好＝不好回憶」、「不是微績分、拉普拉斯變換、傅立葉轉換就好了」。

更有網友一看便認出確切地點，應是位於新竹市北區的竹光國中，而這些公式應為國一或國二的數學範疇，「竹光國中」、「我國中外面的人行道」、「竹光國中，一條人行道上一堆公式」、「這是竹光國中周圍的人行道吧？真懷念」。

數學 新竹 人行道

延伸閱讀

1200飛了！騎士遭檢舉怒嗆「有礙到你嗎？」 網見照片嘆：駕照白考

iRent安全帽也能租？ 騎士車、帽不匹配挨批 網：可能誤會了

金山鴨肉價目表「複習數學乘法」 網笑：老闆用心良苦

東京少女群聚人行道「排排站等恩客」 賣春價碼曝光

相關新聞

好想贏南韓！首爾人行道是車道2倍寬 台人心酸嘆：落後太多

因日前CNN直接點名台灣交通問題，國內行人路權長期不被重視的問題也浮出水面。近日有網友赴南韓首爾工作時，就驚訝發現他們的道路設計對行人相當友善，人行道遠比車道還寬，他將照片分享到網上後掀起熱議，不少台灣網友看完心酸表示，「好想贏韓國...」。

台灣啥東西比其他國家便宜？ 眾人含淚回1答案：除此之外都貴

隨著物價持續上漲，不少民眾都很有感，以前可以百元吃一餐，現在恐怕有些困難。今（12）日一名網友在網路上發文，詢問大家「如果和其他國家相比，台灣有什麼東西是算便宜的？」而貼文曝光後也掀起討論。

日本雞蛋比台灣便宜？ 網見價差傻了：果真是鬼島

近來物價居高不下，民生必需品「雞蛋」在歷經蛋荒後，現今批發價更從每台斤30多元一路漲到50元，引得商家和民眾皆抱怨連連。一位民眾就指出，日本薪資收入近乎台灣的2倍，但在超市販售的盒裝雞蛋卻比台灣便宜許多，此消息在網上曝光後，引來眾多網友調侃道，「台灣物價世界第一」。

學校人行道驚現「4行咒語」 路人嚇傻：勾起當年惡夢

唸書階段經常要背誦許多複雜的數學公式，對不擅長數學的學生來說更是頭痛，近日有網友路過一所學校時，意外發現地面磁磚印有斗大的數學公式，幫助學生溫故知新，照片曝光後頓時勾起許多網友的「悲慘回憶」。

外帶披薩回家開盒驚見「1利器」 網友歪樓直呼賺翻了

買外食最怕看見食物上有異物！昨（11）日一名網友在臉書上發文，分享自己打開披薩盒後，發現裡面有一把披薩刀的照片，而貼文曝光後也掀起討論。

他讚「這縣市」全台氣候最宜居 眾人有感：外地人來了就不走

台灣各縣市都有屬於自己的特色，除了生活步調不同，天氣狀態也差很多。昨（11）日一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「台中是不是氣候最宜居的大城市？」而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。