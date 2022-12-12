學校人行道驚現「4行咒語」 路人嚇傻：勾起當年惡夢

唸書階段經常要背誦許多複雜的數學公式，對不擅長數學的學生來說更是頭痛，近日有網友路過一所學校時，意外發現地面磁磚印有斗大的數學公式，幫助學生溫故知新，照片曝光後頓時勾起許多網友的「悲慘回憶」。

一位網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，日前他行經一所學校時，在人行道上看見一處白色地磚十分特別，他低頭一看驚見上頭印有4行乘法公式，分別是「分配率」、「和平方」、「差平方」以及「平方差」，該民眾見此不禁苦笑，「被勾起不好的回憶」。

貼文一出，掀起3,500多名網友迴響，不少人直呼數學簡直是夢魘，「我只有勾起寫完名字，猜完選擇題、是非題就睡覺的記憶」、「看到發現全部還給學校老師了...」、「好煩，誰想在路上回憶起被當的數學」、「為什麼路上要寫這麼可怕的咒語」、「連磁磚都看不起我」。

也有人笑說這公式算簡單的了，「沒印和差化積跟積化和差就不錯了」、「連我這個數學超爛的都覺得簡單了」、「至少不是高中的立方」、「這東西已經寫在我的脊髓裡面了」、「數學好＝美好回憶；數學不好＝不好回憶」、「不是微績分、拉普拉斯變換、傅立葉轉換就好了」。

更有網友一看便認出確切地點，應是位於新竹市北區的竹光國中，而這些公式應為國一或國二的數學範疇，「竹光國中」、「我國中外面的人行道」、「竹光國中，一條人行道上一堆公式」、「這是竹光國中周圍的人行道吧？真懷念」。