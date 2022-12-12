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外帶披薩回家開盒驚見「1利器」 網友歪樓直呼賺翻了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打開披薩盒後，發現內有玄機。示意圖／ingimage
網友打開披薩盒後，發現內有玄機。示意圖／ingimage

買外食最怕看見食物上有異物！昨（11）日一名網友在臉書上發文，分享自己打開披薩盒後，發現裡面有一把披薩刀的照片，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，披薩盒呈現打開的狀態，裡面除了有披薩、固定用的透明三角架，還有一把沾滿醬汁的「披薩刀」。對此，原PO在貼文中開玩笑直呼，「買披薩送刀，算是賺到了！」

盒子裡面有一把披薩刀。圖擷自爆廢公社
盒子裡面有一把披薩刀。圖擷自爆廢公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「從此以後叫披薩都特別告知：不用切」、「賺翻，刀比披薩還貴」、「請問活動到什麼時候？我很少為了贈品消費，這次必須跟上」、「店員會不會很緊張想說完蛋了，因為怕被客訴」、「要拿兩個大披薩才能把刀換回去」、「趕快還回去，工讀生可能今天的薪水都沒了」。

也有網友擔憂衛生上的疑慮，「可是那個握把…應該也是挺髒的」、「那個握把不知道有多少細菌」、「無法接受，那個握把肯定很髒」、「是說握把那區塊應該特別有味道」、「我只想到那把刀多久沒洗了…披薩還能吃嗎？」、「握把上都是細菌，就這樣蓋在披薩上」、「真的是賺翻了！絕對超過10億，我是說細菌」。

爆廢公社

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