他讚「這縣市」全台氣候最宜居 眾人有感：外地人來了就不走

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友都認為台中的氣候很適合居住。 示意圖／聯合報系資料照片
不少網友都認為台中的氣候很適合居住。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣各縣市都有屬於自己的特色，除了生活步調不同，天氣狀態也差很多。昨（11）日一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「台中是不是氣候最宜居的大城市？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「台中是不是氣候最宜居的大城市？」為題發文，原PO提到自己的老家在台北，夏天超級熱，冬天又很濕冷，後來去台中念書，雖然夏天照樣很熱，但下雨的日子少了非常多，甚至不太會受到颱風影響，連過敏性鼻炎都好了一半。對此，原PO詢問大家，除了空氣污染以外，「台中是不是氣候最宜居的大城市？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「原本在台北多年了，來台中之後覺得很喜歡，一堆外地人也是來了就不想走」、「在台中待四年，真的愛上台中的天氣跟食物」、「很喜歡台中的天氣，一年下來雨傘用不到10次」、「台中真的是最適合居住的城市」、「從小住到現在，可以說真的是宜居」、「台中真的很好啊！北部下雨時，中部只有陰天，北部大風吹，中部還出太陽」。

不過，也有網友提到台中的缺點，「交通很可怕，台中哪裡宜居？我是從台北回到台中後，鼻子才變過敏，空氣品質很差」、「台中太大了，有山線、海線、市區，基本上要有車才方便」、「台中還是太熱」、「天氣不好了不起過敏，空氣不好會得癌症」、「台中空污很嚴重，高速公路每次過苗栗之後，那個天空實在有夠灰」、「去一次就感受到什麼叫空污了」、「空氣超爛，每次去台中都鼻塞」。

PTT

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