蹦出兒時新滋味！她創蘋果麵包「熱壓」吃法：加起司更美味

前中華民國陸軍中校劉哲基是「蘋果麵包」配方發明人，他表示產品製作靈感來自「軍用口糧」，當時蘋果西打廣告知名，蘋果也被視為有錢人的食物，因此命名「蘋果麵包」。而蘋果麵包是台灣許多人兒時記憶中的點心，有網友還分享新吃法，將蘋果麵包切開後，加入起司，再使用熱壓機後變得相當可口。

有網友在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」發文表示，她將團購的蘋果麵包，用刀切開後，放入起司，再用熱壓機熱壓後驚訝發現「還挺好吃的」，形容口感「外面脆脆，裡面還是軟的」。

許多網友紛紛表示，「想像起來就很好吃」、「感覺中間夾甜的應該也很好吃」、「這什麼神仙吃法」、「地方鬼才媽媽」、「這個熱壓操作感覺很迷人」。

據維基百科資料，蘋果麵包配方發明人為劉哲基，生於山東，1949年隨中華民國政府來到台灣，民國40年前後，因美軍駐防台灣需要大量麵包當日常主食，剛好退休的劉哲基抓到時機點自行創業做麵包，製作靈感來自國軍的「軍用口糧」，主要以小麥胚芽和雞蛋發酵後製成，在當時蘋果西打的廣告很有名，蘋果也被視為有錢人的食物，因此命名「蘋果麵包」。

如今，劉哲基在台中市西區向上路開設麵包店已60年，「劉麵包廠」陪伴不少台中人走過青春歲月，幾乎5、6級生都耳熟能詳這位熱情的「劉伯伯」。