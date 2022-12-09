網預言2024總統大選賴清德贏面高 藍營派誰參戰才有勝算？

九合一選舉落幕，民進黨大敗，近期網友更是熱議2024總統大選的話題，其中有人指出賴清德若參選總統贏面較大，國民黨派侯友宜會有「落跑市長」的問題，柯文哲則會瓜分藍營票倉。

有網友在PTT上發文表示，現在民進黨幾乎都挺賴清德出來參選，並好奇「國民黨要派誰對戰賴神？」原PO分析藍營朱立倫應該不可能贏、韓國瑜更不可能贏，剩侯友宜比較有機會，不過若侯友宜出來選，可能背負「落跑市長」的罵名。

他直言，2024總統大選，國民黨應該會出局，另一個可能就是「藍白合」，還有人指出賴清德現在2024贏的機率高，深綠、淺綠，中間選民大部分都會投賴清德。

有網友認為關鍵在於柯文哲若參選藍營贏面低，「只要柯出來分票，賴就贏了」、「賴清德穩上阿，朱沒魅力，侯算烙跑，柯還分藍票」、「柯出來就是幫賴啊」。

還有人點出侯友宜若參選的問題，「侯有勝算，但扛一個落跑名頭，也不會很好選」、「侯當半年就要跑，看看韓國瑜就知道這樣不好吧」、「最頂就侯友宜阿，但也不一定能贏，藍白和應該會贏」。

其他人認為，「2024重點不在總統了，而是立委選的好不好」、「會說柯分藍票的，是沒看到姍姍這次都是拿走誰的票嗎」、「藍的應該把握這次選舉結果慎推2024立委參選人」、「8年政黨輪替一次很正常」。