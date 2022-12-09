嘉義1處「整年都是聖誕節」網看地名笑翻：默默唱起歌來

一年一度聖誕節將於本月登場，街道上已充滿過節氣氛，不少人都相當期待聖誕節的來臨。有網友分享嘉義縣一處「365天都很有聖誕節氣氛的地名」，相當有趣，其他網友一看紛紛直呼「不小心跟著唱起來」。

一名網友在臉書社團路上觀察學院貼出一張嘉義縣公車站牌的照片，路線為7307梅山－北港（經溝背），特殊的地名讓他直呼「365天都很有聖誕節氣氛的地名」。

網友貼出有趣地名，直呼「整年都有聖誕氣氛」。圖擷自臉書

其他網友紛紛留言「都不自覺地開始唱起來『經溝背經溝背經溝偶了威』」、「應該是『梅山小鹿用』專車會停靠」、「大林(Darling)大聲唱經溝背，經溝背，經溝歐樂威，老塗師認真一點唱」、「客人：這台到哪裡？司機：溝背溝背」、「從梅山天主堂附近出發，行經大林的長老教會，新港的天主堂，北港的長老教會，沿途應該是歡樂連連」、「默默唱起來」。

還有網友分享，「大林鎮橋仔頭往大埔美，途經『溝背』里，；雲158乙線古坑近台3線，有一家聖誕老人養謢中心，讓人以爲專收聖誕老人，他也貼出Google地圖的照片，只見紅色的招牌上寫著大大的「聖誕老人長期照護中心」，還附有一個粉紅色的愛心，相當有趣。