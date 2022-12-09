夜晚民宅門口晾床單 他路過撇見嚇壞「以為是棺材」
通常夜晚燈光昏暗，在視線不清的情況下，很多事物容易看不清楚，若沒仔細查證可是會自己嚇自己。有網友在臉書分享一張照片，只見某戶人家的門口晾著床單，但床單的顏色和披在衣架上的形狀，讓他以為看到一副棺材，照片一出笑翻不少人。
從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，日前晚上他經過一處民宅前面，門口放了一個曬衣架，但衣架上面披著一條金黃色的布，布的周圍還有花邊。由於夜晚的氛圍，再加上布的色澤和披在衣架上的形狀宛如一副棺材，讓原PO看到嚇了好大一跳，「原來是曬床單阿，還以為是…半夜曬衣服嚇一跳」。
照片讓不少人看了笑翻，「不看標題，真的會以為是大厝」、「也太像了」、「哈哈哈…是晾衣架的問題」、「好險是曬衣架，差點要獻花獻果上香」、「往生被也順便曬一下」、「這個熊熊看到會以為要出山了」、「快點放一台阿彌陀佛誦經機」、「這張照片告訴我，不要買這種花紋的，會把自己嚇死」。
還有在殯葬業工作的網友看習慣了，反而不覺得稀奇，「自己在殯葬業工作，這東西已經看到沒感覺了，不過是一塊桌巾，還好吧」、「還好吧！禮儀社天氣好時也會曬整排啊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言