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夜晚民宅門口晾床單 他路過撇見嚇壞「以為是棺材」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO晚上經過一處民宅，看到門口曬的床單顏色和花紋，讓他以為擺了一副棺材在外面，嚇了好大一跳。 圖擷自爆廢公社二館
原PO晚上經過一處民宅，看到門口曬的床單顏色和花紋，讓他以為擺了一副棺材在外面，嚇了好大一跳。 圖擷自爆廢公社二館

通常夜晚燈光昏暗，在視線不清的情況下，很多事物容易看不清楚，若沒仔細查證可是會自己嚇自己。有網友在臉書分享一張照片，只見某戶人家的門口晾著床單，但床單的顏色和披在衣架上的形狀，讓他以為看到一副棺材，照片一出笑翻不少人。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，日前晚上他經過一處民宅前面，門口放了一個曬衣架，但衣架上面披著一條金黃色的布，布的周圍還有花邊。由於夜晚的氛圍，再加上布的色澤和披在衣架上的形狀宛如一副棺材，讓原PO看到嚇了好大一跳，「原來是曬床單阿，還以為是…半夜曬衣服嚇一跳」。

照片讓不少人看了笑翻，「不看標題，真的會以為是大厝」、「也太像了」、「哈哈哈…是晾衣架的問題」、「好險是曬衣架，差點要獻花獻果上香」、「往生被也順便曬一下」、「這個熊熊看到會以為要出山了」、「快點放一台阿彌陀佛誦經機」、「這張照片告訴我，不要買這種花紋的，會把自己嚇死」。

還有在殯葬業工作的網友看習慣了，反而不覺得稀奇，「自己在殯葬業工作，這東西已經看到沒感覺了，不過是一塊桌巾，還好吧」、「還好吧！禮儀社天氣好時也會曬整排啊」。

爆廢公社

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