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高雄式人情味！小吃攤忙不過來 客人「翻餅、裝袋、找錢」全自己來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在小吃攤發現客人都會主動幫忙。圖擷自爆料公社
網友在小吃攤發現客人都會主動幫忙。圖擷自爆料公社

經營小吃攤若遇到客人太多的狀況，偶爾店主會分身乏術，有些店家會開放客人自行找零，甚至還有客人主動幫忙「翻餡餅」，一名網友分享他遇到的有趣經歷，他表示，「老闆娘忙不過來，每個排隊的客人都會幫忙把餅翻面，然後自行裝袋付錢」，相當有趣。

一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文表示，高雄人真有人情味，老闆娘忙不過來，每個排隊的客人都會幫忙把餅翻面，然後自行裝袋付錢」，他接著也幽默表示，「字先打到這邊，換我上工了」。

從他拍攝的影片可見，一名戴著安全帽的婦人熟練的將百元大鈔塞進老闆娘圍裙中，接著將餡餅翻面、裝袋；另一名身穿紅色外套的婦人也是拿著夾子為餡餅翻面。

其他網友則留言「這樣才有參與感，東西會比較好吃」、「哈哈真的！有些小店熟客都會幫忙招呼客人」、「這就是南部人的人情味！」、「以前我剛去菜市場賣魚，殺魚能力大概是初心者等級，當時也遇過幾個阿姨直接進來自己殺魚，有的還幫忙殺其他人的魚」、「我們早餐店客人還自己洗碗耶」。

還有網友留言「「我曾經買十個紅豆餅，老闆娘要我自己裝一下因為很忙我要一個一個個別裝..裝到後面已經兩小時過去了...客人直接對我點餐..老闆娘還問我明阿仔加勾來....然後多莫名其妙打工了一個禮拜」。

不少網友都認為高雄充滿人情味，有人留言「高雄真的很有趣，我現在去的早餐店也是自己拿自己算，只要告訴老闆要不要找錢就可以，甚至老闆忙的時候自己放錢找錢也都可以」、「高雄人真的蠻有人情味的，之前我在超市看到一個男子買飲料少十元，他就說不買了，因為他不夠錢。結果後面一個阿姨就說幫他出那十元。也許是因為男子看起來有點像街友，阿姨說幫忙一下沒關係的，很暖啊！」

爆廢公社

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