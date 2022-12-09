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「家人送房送車、沒貸款」朋友卻常喊慘 網酸：窮得只剩下錢

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，照片人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片
示意圖，照片人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片

高物價、高房價、低薪資時代，許多人生活都過得苦哈哈，房子車子買不起，更不用說還想要存款了，不過有一名網友在臉書發文表示，朋友衣食無缺，房車都有也沒有任何貸款，卻時常抱怨、賣慘，讓他聽了快要翻白眼，貼文一出引起共鳴。

「不知道大家身邊有沒有那種很喜歡賣慘的那種朋友？」，原PO在臉書「匿名2公社」寫道，朋友有車又有房，房子是家人買給他們的，車子也是家人幫忙出錢，所以才沒有貸款，而工作更是家裡給開的公司，如此完美的人生勝利組，卻還會向朋友抱怨，讓原PO相當無言，「老實說，每次聽他們講話都想翻白眼，台灣有多少人比他們還要慘，有多少人吃不飽、穿不暖，還沒有自己家，到底？」

貼文引起不少討論，「有錢人喊窮、窮人裝富，社會亂象，公民與道德早已經從學校下架了」、「過得太順利，所以一點挫折就唉唉叫，正常吧」、「錢都是裝出來的、省出來的、摳出來的」、「打腫臉充胖子的也很討厭」、「窮得只剩下錢」、「不意外，人家投胎投得好，沒法怪人家」。

還有人也深有同感，「有欸，而且這種人到處都有欸，不管是在什麼場合」、「還有一種是張口就喊窮的，然後PO的是名牌跟去哪裡玩跟享用美食的照片、最近又燙髮染髮了，真正窮還有辦法做一些多餘的消費嗎？真讓人傻眼」、「有一大堆人都是如此作為，不是身穿名牌，就是出入高級餐廳」、「很多啊，明明都靠家裡，然後說自己都是自食其力在生活的，還覺得其他人都沒他努力呢」。

買房

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