直言在台北開車「容易精神耗弱」！女星曝一大陋習：想罵人也罵不到

近日美國有線電視新聞網（CNN）點名台灣交通「險象環生」，更引述美國國務院說法「小心在路上穿梭的許多車輛...過馬路要提高警覺」，掀起台灣網友論戰。近日女星林舒語就在粉專上點名開車族的一大陋習，直呼「在台北開車很容易精神耗弱，有時候也會一肚子氣」。

林舒語在粉專發文表示，在台北開車有時會開到一肚子氣，她常看到前方車輛為了閃避路邊停車，四分之一的車身都進來隔壁車道，這讓後車的林舒語大感不妙「我就要開始猜想...他會過來嗎？啊...開慢一點好了，啊...他怎麼就這樣插進來了，那個...方向燈沒亮過啊！」

林舒語感嘆地說，方向燈不是裝飾物，車主們應打個方向燈保護自己，有時真的差點發生車禍，就算想罵人也罵不到，林舒語無奈地說「重點一個紅綠燈的距離可以遇到4個不打方向燈的，到底為什麼？」

貼文一出，引發許多網友共鳴，「超討厭不打方向燈的人，常常險象環生」、「很多人這樣，變換車道都不打方向燈，而且當我打了方向燈，開始往左或往右變換車道時，後面都完全沒有人讓，一直不斷超車，真的很多次差點撞上」、「真的，很多人開車都靠心電感應，有夠傻眼」、「完全同意，打方向燈好重要，整路猜測閃車很耗精神」。