媽媽超愛他！鄉民稱廖科溢是「婆媽殺手」 奪兩座金鐘獎1特質圈粉

外景節目主持人廖科溢7日宣布和主播秦綾謙再婚，豈料喜訊公布半天不久，就遭爆料劈腿情史，先有媒體指出，廖科溢離婚後有交往一年的女友，還親暱互相叫老公老婆，又有亞旅台女副總爆料，廖還沒離婚前就追求她，今（8日）又爆出兩起指控，一名女子曾為廖墮胎兩次，另外一名則在交往期間被要求提供裸照，引發外界討論。有網友被廖科溢情史洗版，在PTT發文問「廖科溢很紅嗎？」，釣出不少鄉民留言，「廖科溢根本是婆媽殺手！」

廖科溢與資深主播秦綾謙宣布再婚，卻被多位女子爆料劈腿，對此，廖科溢表示爆料部分真假參半，他承認有處理失當的問題，「在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題」，也強調和秦綾謙結婚是經過深思熟慮，對於爆料，他不會謾罵也不會互咬，他選擇自己承擔。

有網友被廖科溢劈腿情史洗版，在PTT發文直呼「廖科溢是誰？」，坦言自己之前不知道這位主持人，「有很紅嗎？還是我見識淺薄，不過能娶到主播就是爽吧」。

貼文一出引發討論，許多鄉民紛紛稱廖科溢是「婆媽殺手」，媽媽都固定收看他的節目，「很紅好嗎？像我媽就超愛他的，整天跟我說要看幾台有廖科溢，根本是婆媽殺手」、「我媽也超愛他的，之前還是我媽跟我講，我才知道他」、「我老媽很喜歡他，真的很帥」。也有人點出被廖科溢的外型和好口條圈粉，「口條不錯，說話也清楚，真沒想到居然是時間管理大師」、「講話溫文儒雅，好像蔡康永」、「帥炸，上過益智節目全對，人生勝利組」。

今年45歲的廖科溢，曾獲得第49屆金鐘獎「行腳節目主持人獎」和第53屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，因為主持亞旅台的「發現大絲路」、「秘境不思溢」深獲婆媽喜愛，不過，去年12月與結婚9年的妻子協議離婚，引發關注，他坦言自己和妻子聚少離多，因為是私領域，雙方都不希望占用太多版面，浪費社會資源。