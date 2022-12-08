不鏽鋼吸管沒什麼人在使用？ 網：根本殺人兇器

行政院環保署在2019年公布塑膠吸管限制後，全台掀起環保吸管的風潮，然而有網友分享近期似乎沒什麼人在使用「不鏽鋼吸管」，因此好奇背後原因。

一名網友在PTT八卦版發文，表示當時宣布不提供塑膠吸管的政策開始後，許多名人輪番推廣不鏽鋼吸管的好處，還宣導如何清洗不鏽鋼吸管。

然而隨著時間推移，原PO發現目前似乎沒什麼人在使用不鏽鋼吸管，好奇是否是因為不好隨身攜帶，或有其他原因。

網友們留言表示「凶器+不好清啊…」、「因為台灣人有咬吸管的惡習」、「裡面不知道有沒有清乾淨」、「殺人兇器，信不信你往前一捅就能貫穿別人氣管」、「用矽膠吸管比較安全」、「軟式醫療材質的比較好用」、「我怕跌倒時插進我喉嚨殺死我」。

仍有在使用的網友表示「我的水壺附的還在用，但是要很常清理，不然會很噁心」、「我家人在家還是有在用，至於在外面幾乎都外帶了很少會在店家內用所以用不到」。