赴日旅遊黃金時間恐剩不多！ 網紅提醒：大國準備再次崛起

疫情限制鬆綁讓台人相繼赴日旅遊，經營日本旅遊粉專的林氏璧也回訪並回憶起還沒被「大國遊客」入侵的景點，然而卻被知名網紅提醒「大國準備再次崛起了」，應把握時間赴日旅遊。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」貼文，展現人少少的忍野八海的美景，但在文中他卻回想疫情前的「恐怖景象」，該景點充滿大量中國遊客。

林氏璧表示，這是他第三次來到忍野八海，彷彿十幾年前第一次來一樣人少少的，很清閒很寧靜，不像疫情前幾年，充滿「大國遊客」，人聲鼎沸彷彿來到菜市場。

然而文章貼出後，知名網紅視網膜在下方留言提醒「大國準備再次崛起了」，林氏璧也回覆「我有看到新聞」，因中國近日防疫逐漸鬆綁，7日更公布了10項鬆綁措施，讓許多人認為中國旅遊解禁的日子也可能近了。

許多網友表示「大國一定要堅持更嚴格的封控及審查出國資格！」、「什麼意思，他們要被放出來了嗎？」、「大國他們可以出國玩了？歐～不」、「支持大國繼續清零，到全世界旅遊都非常舒服」。