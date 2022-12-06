科技業討厭聽到的過年長輩金句 網笑歪：有3個字聽到就怕

年底將近，又要迎來新的一年，許多年輕人又要擔心過年被問到「工作、薪水、婚姻」，日前一名科技業工程師就哀怨表示，吃年夜飯又要聽到長輩的「金句」連發，像是「科技業年薪百萬應該很簡單？」尤其是「台積電」三個字更是聽到怕，長輩們會狂問「為什麼不去台積電工作？」

一名在科技業工作的網友於Dcard發文表示，又要過年了，他想逃避吃年夜飯，因為長輩很喜歡說「我看科技業很輕鬆很好賺」、「我聽說科技業都蠻不健康的工時長又爆肝」、「科技業整天跟那些化學原料混在一起，應該很毒」、「聽說科技業都吃泡麵配麥當勞」、「科技業年薪百萬應該很簡單，你怎麼沒有？」、「科技業找老婆應該不難找，你怎麼沒有？ 」

不僅如此，長輩們還愛問他們的公司，如果回答「群聯，長輩們就會以為是全聯」，或一直問「你在台積電工作嗎？怎麼不去台積電工作？」若是讀法律系的畢業生，則會被問「在當律師嗎？」對金融系畢業的朋友，會問「是在賣保險嗎？」

如果金融業的年輕人回答「我在艾司摩爾上班，長輩就會愣回『撒隆帕斯？』」，科技業的朋友回應「我在竹科上班，長輩又會問是否在台積電」，若說自己在Google上班，長輩就會用台語回應「雅虎（Yahoo）卡好用」，最後如果說自己在螃蟹（瑞昱科技）上班，長輩就會秒回「海產店？」

文末，原PO幽默表示「我現在寧可說自己失業，騙到同情紅包」。

對此，有網友分享「長輩：『你怎麼不去台積電阿，那個誰誰誰在台積電一年可以賺200萬欸』。在外商的我：『哦，他那個設備要輪班很辛苦欸，是在賺皮肉錢』。長輩又會說：『你要不要去試試看，這樣賺錢才快，不然你們年輕人都吃不了苦，這樣要怎麼買房娶老婆生小孩？』對，好，你說的都對！」

還有人幽默表示「問月薪我就說沒有4萬，問怎麼沒去某公司？我就說履歷有投但進不去，長輩問怎麼不去做某工作？就說我吃不起苦。如果他們又問怎麼不去公家？就說我考不上。假設他們問怎麼沒男友、沒結婚？我就說其實我是同性戀，最後他們問你老了怎麼辦？就說到時候再說」。