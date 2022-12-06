公館商圈榮景不再？ 網分析一沒落原因造成整條街招租

鄰近台灣大學的公館商圈，過往人潮絡繹不絕，附近商家林立，不過日前有位網友發文表示，他大學畢業以後，難得北上到公館商圈閒逛，發現羅斯福路和新生南路交叉口的三角窗店面在招租，而且許多店家都沒有開門，都在招租商店進駐，讓他好奇「為什麼公館商圈沒落了？」對此，網友們認為自從捷運地下化後，公館的重要性不再。

一名網友在PTT房版發文表示，他大學時記得「羅斯福路和新生南路交叉口的三角窗店面是開21世紀，後來變成屈臣氏」，但在今年4月他發現「三角窗店面在招租」，上禮拜又到公館商圈，發現還沒租出去，代表超過半年都是空租狀態。

原PO指出，羅斯福路也有很多店面在招租，他回想自己大學七年的時光，幾乎整條路沒有在出租，每間都是店面，但這次來到台北公館商圈，發現很多店家都沒有開門營業，反而在招租，讓他覺得「有點淒涼」。

他認為「雖然大家很愛說是少子化影響，但台大學生一點也沒有減少，甚至研究生還越來越多」，讓他好奇「為什麼公館商圈會沒落？」

對此，有網友直言「跟疫情有關，跟少子化沒關係」，多數人則認為「捷運路線更改，公館的位置不再重要」，指出「以前住在中永和、新店的人都要在公館換車，捷運通車之後，那邊有很多年的時間還是很重要的轉車中心，又過了幾年，這個關鍵轉車地位才消失，以前是一個必須經過的地點，現在反而都是要刻意繞過去」、「以前在公館轉車的超多，現在少了非常多」。

還有內行人表示「其實跟台北車站周圍一樣的原因，由於「捷運地下化」，以前很多人會在公館附近轉車，是因為這個地方是大安、信義、文山、新店、永和等地的交界地，以前轉車會有人順便在附近逛逛，形成商圈。後來捷運通過地下以後，轉車停留的人大幅減少，也就沒落了，附近商圈本來就已經比不上東區實力，連東區都一直在沒落，更何況是差距甚大的公館商圈，人都轉移到信義區」。