自嘲「丟三落四」小天后 丹妮婊姐曝打死不買特斯拉悲慘原因

隨著科技不斷進步，智慧型手機的功能越來越多樣化，甚至還可以當「鑰匙」使用。網紅「丹妮婊姐」近日分享，外國朋友有一回因為弄丟手機導致沒辦法打開座車特斯拉的車門，他表示，自己平常實在太容易丟三落四，手機掉在計程車上兩次，「所以我打死不會買這種麻煩的車子！！！」

丹妮婊姐在臉書寫道，他的一位美國朋友曾分享，自己的手機在演唱會時搞丟了，導致沒辦法牽車，因為他的愛車特斯拉得用手機才能開車門。丹妮婊姐搞笑地舉例，萬一有殺人魔在後頭追殺，結果你好不容易跑到車子旁了，卻發現手機掉在半路上，結局就是「洗洗睡」，並稱自己絕對不會買這種「麻煩的車子」。

丹妮婊姐直言，自己的手機常常遺失，甚至手機、錢包都曾各忘在計程車上兩次，自嘲根本就是「丟三落四小天后」。

不喜歡「麻煩的車子」的說法也引起網友共鳴：「我也不喜歡太先進的東西，最怕什麼都跟手機綁在一起」，也有人問道，會不會哪天特斯拉找她代言，丹妮婊姐也笑回：「真的不愛欸目前啦。」