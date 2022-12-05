好市多竟然有托兒區？ 網：這裡可以看到一排「寄放兒童」

許多家庭會利用假日去好市多添購日用品，但如果爸媽想要舒服的逛街，安置孩子又成了一個麻煩的問題，不過，近來有網友指出，其實好市多也有「托兒區」，意外引起正反兩方網友的迴響。

一位網友在「路上觀察學院」發布一張圖片，並表示這裡是「好市多托嬰（兒）區」，從照片中可以看見，原PO指的其實並不是兒童玩樂角落或球池，而是販賣手機、平板、電腦等電子周邊商品的的區域，而圖中幾乎所有電子產品前都有一位兒童在使用。貼文一出，便吸引大量回應，還引起正反兩方人馬的爭執。

可以看見，圖中幾乎所有電子產品前都有一位兒童在使用。圖擷自路上觀察學院

許多為人父母的網友說，孩子太難管教，想安靜的逛街購物時，便會將孩子「寄放到」電子產品區，「大家有想過嗎？讓小孩安靜，讓媽媽開心逛這一小段購物時光，讓辛苦的媽媽釋放一下帶孩子的壓力，根本是好市多的德政，也是救命的曙光，媽媽們也是壓力山大」、「有必要那麼嚴格嗎⋯給孩子玩一下會怎樣」、「的確3C就是家長們的好幫手」，也有人幽默回應，「買來也是給小孩用，小孩試用OK的！」、「旁邊藥房，是給家長領頭痛藥用的（不是拿來減少養育開銷的那種）」、「用完剛好旁邊買葉黃素」。

不過也有網友表示，自己原先想到好市多試用電子產品，卻見到一整排的孩子霸佔著空間，讓他感到哭笑不得，不少受害人也紛紛跳出來，「真的想試用的人還得看這些小孩跟家長的臉色，深怕打擾到這些寶貝啊」、「我上次想要買的時候想先去好市多試用根本輪不到我，我就去台北的蘋果店試用了」、「我覺得很困擾，為何任何地方的手機／平板的展示，都是被小孩佔據？」、「應該上面牌子要寫『毒害孩子區』，發育都不健全狂玩3C，應該把握時間多跟孩子互動」、「現在的孩子，要他們出去玩，他們出門後就會蹲在門口玩手機了」。