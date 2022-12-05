「爸爸是熊貓」他為了孩子當起外送員 女兒暖心回應惹哭網友

「爸爸是熊貓，但不是動物園的可愛熊貓，而是每天在外面跑來跑去的熊貓外送」。一位網友在臉書社團分享，自己在婚姻、事業兩失意時，投入了外送員的工作。為了孩子他當起「熊貓爸爸」，並在工作之餘陪伴他們，而這位外送員的辛勞也被孩子看在眼裡……。

一位網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己原本是旅遊從業人員，因為疫情工作停擺，兩個月後又和妻子離婚，他便帶著兩個孩子回到老家生活。在這樣的情況之下，原PO選擇做起工作時間彈性的外送員，他利用孩子上課的時間跑外送，這樣上學、放學就能親自接送他們，也可以和孩子一起吃飯、進入夢鄉。雖然生活不易，外送的單子也越來越難接，但當他看見孩子寫的作文，便感動的直呼「可以忘記這些辛酸痛苦」。

只見原PO的女兒以「爸爸是熊貓」為題，撰寫了一篇作文，稿紙上寫著滿滿的溫暖和關心，「爸爸是熊貓，但不是動物園的可愛熊貓，而是每天在外面跑來跑去的熊貓外送」、「爸爸是熊貓，你問我為什麼知道爸爸當熊貓外送很辛苦？因為我也和爸爸一起去外送，兩次，我看他的臉，流著汗，一定很辛苦」。作文裡女兒也提到，原PO的夢想就是希望兩個孩子能幸福，但女兒卻說：「我想我和弟弟一定是全世界最幸福的孩子了，因為有一個開朗愛笑的好爸爸！我最愛他了」。

原PO分享作文之餘，也表示要將「這份作文送給所有跑外送的家長」，不少網友便在貼文留言支持，「小孩長大一定也很懂得為別人著想，您辛苦了！！好乖巧的小孩」、「女兒很懂事、又體貼。你一定很用心小孩都看在眼裡的～付出是值得的！祝福你們幸福平安」、「加油！爸爸的辛苦，小孩能看在眼裡，那是很暖心且得來不易的事情」。

這篇貼文也引起許多同為旅遊業，或是單親「熊貓爸爸」、「熊貓媽媽」的共鳴，「你很棒，孩子貼心懂事，你們是彼此的驕傲，要繼續努力，身為外送員的單親媽路過，祝您天天爆單」、「好感動，我也是單親跑外送，看完真的好有感觸」、「一起加油，我也是單親帶小朋友，也是熊貓爸爸」、「我也是旅行業人員，之前受疫情影響也在跑foodpanda，這篇作文真的令人感動」。

暖心女兒寫給熊貓爸爸的作文，讓網友們紛紛直呼「好感動」。圖擷自外送員的奇聞怪事