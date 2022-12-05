影／小五生支解鯛魚自做生日餐 超強刀法網友讚：職人水準！

說到慶祝生日的食物，許多人或許會聯想到生日蛋糕、甜點之類的東西。不過最近有一位日本小學生，儘管才年僅11歲，卻已經對支解魚肉瞭若指掌，因此在生日的這一天動手殺魚，自己替自己的生日大餐作準備。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本IG網友「sakanasabakids」是一位左撇子、喜歡處理魚肉的男孩「たっくん」。過去他因為觀看youtube影片，對如何殺魚產生興趣，至今已經有處理過超過20種魚的經驗。後來他開設了這個IG帳號，分享他日常中處理魚肉的影音、圖片，並且讓母親協助管理社群網站。

近來他分享一段影片，表示在11歲生日這一天，決定一早就買來一隻又大又新鮮的鯛魚。男孩馬上以俐落的刀法，一步步的支解魚肉，完成了生魚片、魚涮涮鍋、照燒魚肉等美味菜色，慶祝這天特別的日子。另外，他在處理魚肉時所用的刀具，則是他在10歲生日的時候，親自挑選來的禮物。

使用整隻新鮮鯛魚完成的餐點。圖擷自まいどなニュース

許多網友紛紛表示「這功夫完全不像是11歲」、「了不起」、「處理跟裝盤的方式都很漂亮！我完全做不來」、「天才啊！一定要好好誇讚他」、「比大多數的成人都還會」、「連擺盤都很漂亮」、「該向這位11歲的孩子低頭表示尊敬」、「比我這當了40年的家庭主婦還強大」、「簡直是職人身手」。