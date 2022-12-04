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冬天還穿比基尼！母撞見這1幕爆氣「三角地帶都曝光」網全看呆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，買了一套比基尼泳衣，在房間試穿拍照時，沒想到被媽媽撞見，氣得媽媽直呼「整個三角地帶都曝光了！」圖／ingimage
一名網友表示，買了一套比基尼泳衣，在房間試穿拍照時，沒想到被媽媽撞見，氣得媽媽直呼「整個三角地帶都曝光了！」圖／ingimage

最近天氣逐漸降溫，不少人都翻出冬季衣服禦寒。然而，就有一名網友PO文表示，買了一套比基尼泳衣，在房間試穿拍照時，沒想到被媽媽撞見，氣得媽媽直呼「還買這麼露，整個三角地帶都曝光了！」掀起網友熱議。

該名網友在PTTWomenTalk板發文表示，日前買了一套比基尼，在房間試穿拍照時，碰巧被媽媽闖入撞見，整個被看光光，媽媽因此突然爆氣「現在明明就冬天了，你還買比基尼，還買這麼露，整個三角地帶都曝光了！」

原PO請媽媽冷靜，並對她說「難道妳不覺得好看嗎？」媽媽略帶微笑回覆「哦...還可以啦」。只見照片中，原PO一頭黑色長髮，穿著白色比基尼，讓他不禁好奇發問「這套比基尼好看嗎？真的有我媽說的那麼嚴重嗎？」

照片曝光後，網友紛紛留言「我認真說，身材好才撐得起來，超好看」、「腿真的很美欸」、「有圖給推，媽媽有愛給推」；不過有眼尖網友發現，原PO似乎是男的，「腳掌一看就男的，再往上看ID果然是你」、「看腳就覺得不對勁，果然是男的」、「哭了，為什麼男生的腿比女生好看」。

比基尼 PTT

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