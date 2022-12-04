電梯按鈕「只有開門沒有關門」 他緊張問：那該怎麼辦？

大多數電梯的操作都很簡單，只要選擇自己要去的樓層，並且按下關門鍵就可以了。昨（3）日一名網友在臉書上發文，分享一台電梯裡面只有開門按鍵，他相當煩惱究竟該怎麼關門，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，電梯裡面的基本樓層按鈕，看起來並沒有什麼異狀。不過，這台電梯卻沒有關門按鍵，只有兩個都是開門鍵的按鈕，首先是由兩個三角形尖端朝外組成的圖示，另一個是用中英文寫「開門 DOOR OPEN」的文字。對此，原PO在貼文中寫道，「我國語也沒很差，英文更是呱呱亂叫，做人也不曾忘形…但我就是緊張到沒辦法把電梯門關起來！怎麼辦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「兩個鍵一起按就會關了，負負得正」、「左側開門跟右側開門」、「不碰就會關，歐洲電梯沒有關門鍵的」、「按了樓層後就等電梯自己關門」、「就算什麼都不按，電梯門過幾秒都會自己關上」、「農曆七月會更緊張」、「原來是恐怖電影裡面的電梯」、「有的電梯真的沒有關門按鍵」。

也有網友提到，「每次看到電梯開跟關的三角形圖示按鈕，我都得想一下這個是開還是關，不知道有沒有人跟我一樣」、「我很常按錯，全電梯的人都無言看著我的手等關門」、「幾十年了還是常按錯，電梯公司為何不改成好辨識的圖形」、「還有一種陷害人的電梯按鍵，把緊急求救放在關門上面，每次按關就會不小心按到求救」。