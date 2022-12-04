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休假超多？霧台郵局只營業週二和週五 內行人揭開實際狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
霧台郵局只有週二和週五營業。圖擷自路上觀察學院
霧台郵局只有週二和週五營業。圖擷自路上觀察學院

大多數的郵局都是週一至週五營業，但也有部分區域的營業時間比較特殊。今（4）日一名網友在臉書上發文，貼出霧台郵局的營業時間表，一週竟然只有兩天有開，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人揭開實際狀況。

今日一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，霧台郵局的英文拼音是Wutai Post Office，郵遞區號是902003，而下方的營業時間更藏有亮點。霧台郵局的營業時間只有週二和週五的早上9時到中午12時，以及下午12時30分到16時，週一、週三、週四、週六、週日都是休息，並且沒有開辦跨行通匯，只有基本的郵務和儲匯。對此，原PO在貼文中反諷寫道，「來這邊上班真不錯！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不要把霧台想得很輕鬆，送信的區域超級廣」、「上班還可以跑山」、「人家是週休二日，他們是週上二日」、「被調到這裡上班就像是被發放邊疆一樣」、「我不在郵局，就是在去郵局的路上」、「唯一的優點，應該是裡面的廁所很清涼」、「可以直接寫有開門的營業時間就好」。

也有內行人揭開實際狀況，「其他天是要到別間郵局上班的，孩子」、「通常裡面只有一個人…所有事情都是自己做，校長敲鐘兼掃地」、「別傻了，這種都是輪派的，據點休息不代表裡面的人可以休息」、「一看就知道是從別處來支援，其他時間還是得上班」、「台南龍崎郵局從早上營業到中午，那些人下午就要去市區的郵局支援」。

郵局

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