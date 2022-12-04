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她響應環保購買「不鏽鋼牙線」 遭網友戲稱：珐瑯質終結器

聯合新聞網／ 綜合報導
網友購買不鏽鋼牙線後一次都沒使用過。圖/小廢物俱樂部
網友購買不鏽鋼牙線後一次都沒使用過。圖/小廢物俱樂部

為求節約地球資源，許多一次性產品紛紛開始轉型走向環保，有女網友購買了「不鏽鋼牙線」，收到商品後發現中間的「線」是不鏽鋼絲，直呼「太可怕」，因此從未使用過，許多網友紛紛笑稱是「珐瑯質終結器」。

有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文表示，當初購買「不鏽鋼牙線」時覺得環保又可以隨身攜帶，但實際收到後卻擔心會割到牙齦，因此一次也沒用過，她直呼「牙縫是正常的話，根本塞不進去，鋼線沒有彈性」。

許多網友紛紛表示，「看起來感覺會把琺瑯質『尻爛』」、「珐瑯質終結器」、「那個尾端感覺可以拿來挖腳指甲垢」、「切結塊奶油應該很讚」、「這是小型『線鋸』嗎？」。

還有人覺得，「其實這是黑手黨在懲罰叛徒時，切手指的刑具」、「拷問很好用」、「線的地方可以換一般牙線的話就很好用」、「卡在牙縫就悲劇了，想拆都拆不掉」、「這是刑具吧」。

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