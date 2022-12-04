才看3秒！好市多畫單員攔住「你還有一張收據」 前員工揭秘了

進入美式賣場好市多（Costco）不僅需要出示會員卡，離開前還有畫單員會檢查收據，以免誤刷造成顧客損失。昨（3）日一名男網友在網路上發文，分享和家人到好市多消費時，因為少拿了一張收據給畫單員，沒想到對方竟然真的發現了，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在Dcard上以「Costco出口店員是真的有在看」為題發文，他表示每次去好市多消費，來到出口看到畫單員拿筆畫單時，都覺得對方只是隨便畫一下而已，感覺根本沒在認真確認。然而，原PO透露昨日和家人一起去消費時，收據總共有兩張，但到出口時只拿了第一張給畫單員，沒想到對方卻發現異狀說「應該還有一張喔！」

原PO提到當下和家人都愣住了，因為另外一張只有一樣349元的蘋果汁，「只能趕快把另一張也拿給店員，我們真的完全沒想到那些店員真的有在確認，重點是才大概看3秒而已」。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「有沒有在好市多工作過的能出來講講，這樣真的有辦法確認嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「之前有一次買很多東西，然後他就發現我們買的東西被多刷一次，完全不懂他怎麼看到的」、「之前也以為他們只是走程序，直到有一次買了滿滿一車的東西，他才看單子3、4秒就發現東西刷錯，超佩服檢查單子的人」、「一直以為只是隨便看看…」、「我也遇過一次多刷被他們點出來，真的超神，我一直以為他們隨便看過去而已」。

也有前員工熱心揭秘，「之前有在好市多短暫工作過，他們是真的有在看，在入口出示會員卡那邊，不管假日人多少，也可以看出誰拿的不是會員卡，真的很佩服」、「好市多員工路過，一開始都會一個一個點，看久了就會練就一目十行的能力，然後看購物車裡面的東西有多少，大概就會知道單子有多長」、「我是前員工，我們是真的會看，從你結帳推車出來那一刻，就會盯著你的購物車開始確認商品數量跟種類」。