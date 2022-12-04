紅燈秒數太長！女騎士立側柱還翹腳 網歪樓喊：黑絲襪給過
台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車通勤，而秒數超長的紅燈簡直就是惡夢。日前一名網友在臉書上發文，分享一名機車女騎士等紅燈時，竟然立起側柱還翹腳，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，一名騎白色機車的騎士停在待轉區等紅燈，不僅立起側柱，還把一隻腳翹了起來，看起來相當舒服。對此，原PO在貼文中寫道，「等紅燈也要很舒服！」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「可見秒數真的太久了」、「因為腳太短…」、「要不是為了兩段式左轉，機車也不需要等這麼久」、「N個99秒的小確幸」、「這大概秒數等太久了」、「一定是騎太大台，然後不想踮腳尖」、「健身的人看到應該會瘋掉，脊椎呈現完美S型」、「黑絲襪給過+1」。
也有網友不建議這麼做，「側柱在哀嚎，建議不管體重再輕，都避免這麼做，久了就是固定座變形或是擴孔，最後立側柱就越來越斜」、「如果有一台車突然衝過來，看要怎樣反應」、「忘記踢回來，轉彎就是側柱的報復」、「不是很建議這樣的行為，突發狀況會反應不及」、「停紅燈也要注意附近來車，隨時可能撞過來」。
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