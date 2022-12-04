警察腰包藏亮點！繡「4個字」嚇壞路上屁孩 破萬名網友笑翻

警察為了方便值勤，通常都會在身上配掛腰包，拿來放一些重要物品。一名網友在臉書上發文，分享一名警察的腰包上繡有「屁孩殺手」四字，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆料公社」上發文，從原PO拍攝的照片可以看見，一名警察騎著警用機車，不僅身穿制服，身上也配掛不少裝備。再仔細一看，該名警察的腰包上除了有警徽圖案、N.T.P.D.字樣之外，最下方還繡有「屁孩殺手」四字。對此，原PO在貼文中開玩笑直呼「屁孩的剋星！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的，一堆屁孩跟媽寶，當警察好難」、「『猴子剋星』這稱號也不錯」、「真的需要多一點這種警察，尤其廟會的時候」、「給屁孩們一點威嚇也不錯」、「我好想把我家屁孩通通送給你」、「可以將小屁孩送警局嗎？」、「也需要一個三寶殺手」。

也有網友提到，「現在蠻多比屁孩還屁孩的警察」、「警察搞這種，我看是屁孩王吧」、「會繡這樣的文字，本身就是個屁孩了」、「現在的政府只能抓屁孩，對於黑道大哥卻都只能放過」、「有損警察形象」、「專業度跟氣勢大打折扣」、「社會觀感不佳」、「他應該是屁孩之王」。