見賓士女違停連按喇叭 得知原因後他秒愧疚：該道歉的是我

有時候事情的全貌並非表面看到的樣子，前（1）日一名網友透露開車在路上遇到一名賓士女駕駛違規停車，他連續按了2次喇叭，後來看到車上的另一名女子抱著一位行動不便的青少年下車，女駕駛也冒雨特地向他道歉，這一幕讓網友相當愧疚，事後發文：「該道歉的是我」。

網友在臉書社團《汐止集團》貼出道歉文，對那位女車主表示歉意「很抱歉按了您2次喇叭」、「在這個下雨的天氣辛苦了，也謝謝您還特地跑過來跟我道歉，其實該道歉應該是我」。

網友在臉書社團《汐止集團》貼出道歉文。圖擷自《汐止集團》

駕駛賓士的女車主除了現身留言串中解釋也另外發文致歉「因為孩子是腦性麻痺的孩子行動不方便，因為下雨，我怕他淋雨感冒才會停在擁擠的路上讓傭人抱孩子下車，謝謝您的體諒」，原Po也回覆「在那擁擠匆忙的路上來不及跟您說聲抱歉，很抱歉不清楚狀況就按了您喇叭」。

其他網友看到後紛紛留言「有時候有耐心，多等一下下，真的就會看到全貌」、「陰雨的汐止因為有你，出現了短暫的陽光」、「無法不向你說聲讚」、「下雨天大家多體諒一下」、「我們的不方便可能只是一下子，但人家的不方便可能要一輩子…大家多一點同理心」、「我上次紅線停車，警察馬上就照相開單，後來看到是我中風的爸爸要下車，馬上道歉，也說不會開的」。