到底該不該去？他擔心沒去同學會被認為「87%過得不好」

畢業多年後，同學會到底該不該去呢？有網友認為自己「混的不好」，擔心去了沒面子，沒去又擔心自己被認為很難約，許多網友則認為，就算過得好，不去也沒關係。

網友在PTT上表示，通常同學會沒來的「87%都過得不好」，而自己就真的是混的不好的，很怕去了被洗臉、沒面子，不如不要去，但又擔心缺席顯得自己得難約、難相處，因此對網友崩潰喊「怎麼辦啦？」

許多人紛紛覺得不用去，「不想去就別去，沒人逼你」、「放心人會越來越少」、「過得好的也不見得要去喔」、「沒交集也不用特地去，有交集不需要同學會」、「同學會不就是人生炫耀會」。

也有人認為，「大家不會知道你沒來，放心」、「有人在國外爽賺美金誰理你」、「過得好也不會想去，都多久沒聯絡的人了」、「過的好的才不去吧，郭台銘會去同學會嗎」、「很怕變成直銷大會」。

還有人推測他人缺席原因，「不是過的不好，但身材大走鐘了也不敢」、「反而去的都不怎樣，厲害的早就出國了」、「太窮被酸，太有錢保險直銷盯上，還有紅色炸彈」、「有結婚有小孩的去就好，單身魯仔去也沒話題」、「會去的就是固定小圈圈，然後整場會都是那群人的表演」。