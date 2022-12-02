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客買鹹水雞備註「筍片要跟你顏值一樣多」 老闆逗趣反應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
顧客備註「筍片要跟你的顏值一樣多呦」。圖擷自爆料公社一日小編
顧客備註「筍片要跟你的顏值一樣多呦」。圖擷自爆料公社一日小編

不少民眾都喜愛使用外送平台，除了可以從上面訂餐，還可以在備註欄寫下自己的特殊需求。一名鹹水雞老闆在臉書上發文，分享顧客似乎為了多一點筍片，因此開玩笑強調「筍片要跟你的顏值一樣多」，結果老闆的反應也令網友笑翻。

一名經營鹹水雞店的網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從貼出的顧客訂單截圖可以看見，對方點了鹹水雞、小黃瓜、花椰菜，並要求提供免洗餐具和開立統一發票。再仔細一看，鹹水雞旁有備註寫著，「小辣，筍片要跟你的顏值一樣多呦」，還在最後附上兩顆愛心和兩個小波浪符號。

沒想到，從鐵盆內的食材可以發現，雞肉、花椰菜、小黃瓜的份量都很正常，結果客人要求「跟顏值一樣多的筍片」竟然只有兩小片，疑似是在揶揄自己的外貌並沒有特別出色。對此，老闆在貼文中逗趣回應，「既然妳都這樣子說了…那我只好」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「誠實的老闆嗎？」、「請問…筍片在哪？」、「這年頭誠實的老闆不多了」、「負評：老闆顏值未達水平」、「果然是靠技術吃飯的老闆」、「給評：東西是好吃，但老闆是真的醜」、「還好有兩片，不是直接沒放」、「有自覺是好事」、「還好沒有倒扣雞肉」。

爆廢公社

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