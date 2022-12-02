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尪買好市多蛋糕幫妻慶生 網見這一物笑翻：求生欲極低

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買蛋糕幫太太慶生，但卻插了「39」的蠟燭，讓不少人看了笑翻。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO買蛋糕幫太太慶生，但卻插了「39」的蠟燭，讓不少人看了笑翻。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

生日通常都會吃蛋糕，但隨著年紀增長，許多人都不喜歡在蛋糕上插上代表年齡的數字蠟燭，但有一名人夫買蛋糕幫太太慶生，卻插了數字「39」的蠟燭，讓不少鄉民看了直呼「求生欲極低」。

這名人夫在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，桌上擺放了一個白色鮮奶油，還有許多藍莓的蛋糕，蛋糕上還插著數字「39」的蠟燭，他說27日晚上買了這個蛋糕，放在冷凍庫兩天保存，星期二再放到冷藏室退冰，晚上拿出來幫老婆慶祝，「口感還不錯，跟外面蛋糕比起來價格比較便宜」。

照片一出笑翻不少人，「沒有人插這麼精準數字的蠟燭」、「暴露年齡了啦」、「覺得蠟燭數字太直接了」、「不要命了，我25歲後的蛋糕不是問號，就是25歲，有時還會20歲（都是另一半準備的）」、「不知道為啥，總覺得這位老婆個性一定很好」、「這是真愛，不負責任數據台灣至少70%女性，當另一半端出這樣的蛋糕和蠟燭會直接翻臉」、「不知這位先生想不想看到明年的蛋糕，求生欲極低」。

也有網友幫原PO說話，「不管怎樣，記得老婆生日，就是好男人」、「會幫老婆慶祝真的很棒，另外我不覺得數字9怎麼樣了，不過就是數字，日子過得開心最重要」、「樓主很可愛餒，下次蠟燭用個問號啦」、「老公有用心，老婆一定很開心」、「壽星沒計較，開心就好。版主有這心意很難得」、「願意主動幫老婆過生日已經比大部分男人都優了，別再挑剔了！人家幸福就好」。

好市多

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