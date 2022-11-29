見台灣人「這樣吃」吐司 俄羅斯正妹：像乞丐一樣

台灣的吐司價格貴？一名俄羅斯正妹上台灣節目時，便指出台灣的吐司價格「貴死」，分享自己曾在吐司店用餐的經驗時，更語出驚人形容台灣人某個吃吐司的方式「像乞丐」。

俄羅斯正妹妲夏在節目《同學來了》談及台灣哪些東西很貴的話題時，直指台灣的全麥土司「貴死」。

妲夏表示，在俄羅斯吃麵包非常便宜，在當地買同樣的量，換算新台幣可能只要十幾塊。她接著說出自己的疑惑，納悶為何台灣人很喜歡直接吃麵包，「我們國家好像只有家庭環境很不好的時候才會這樣吃的」、「我們不會單獨吃麵包」。

妲夏並分享，有次家人帶她去一家在台灣剛開幕、很有名吐司店，當時只吃吐司然後配一杯咖啡。她不解道，「我真的覺得這個吃法像乞丐一樣」、「我們都不會這樣吃的」。驚人的評論讓主持人非常訝異，「我們是最高級的享受，貴婦般的下午茶她說是乞丐」。

妲夏隨後解釋，俄羅斯人如果吃麵包，都會塗奶油、果醬，或是放肉、起司、番茄等，並說明自己家的常見吃法「就是例如說你拿麵包塗奶油，上面放那個魚子醬啊，這個才好吃的，這才是個吃法」。她認為單吃吐司在俄羅斯會被同學笑，並再度直言「奇怪你們怎麼會開這種店，單獨吃吐司然後付幾百塊」。

主持人也問波蘭正妹妙雅「那波蘭吃吐司也是窮人在吃的嗎」，妙雅則答道「當然」、「其實我們最討厭吃這種的麵包」。主持人最後做結論指出，「對他們來講那吐司就好像皮一樣，就好像我們在吃那種餡兒皮一樣，因為它裡面常常都夾東西」，並類比表示，如果台灣人聽到國外朋友買小籠包的餡皮來吃，也會感到不解。

影片播出後，有網友留言認同表示「現在吐司普遍也越賣越貴，變成窮人都快吃不起的麵包」，有網友則指出，「現在吐司也有便宜和貴的，看你怎麼選擇啊」。另有網友反駁，「俄羅斯、烏克蘭，那一帶都是產小麥的地方」、「在俄羅斯麵包便宜，應該是小麥出口國吧…台灣位居亞熱帶國家，這種溫帶糧食根本無法種植」。