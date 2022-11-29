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什麼神仙食物？外表黑黑又焦焦 他吃一口開啟新世界

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，他頭一次吃「煎魚腸」便立馬愛上，又嫩又彈的口感讓他彷彿開啟新世界。 圖擷自PTT
有網友分享，他頭一次吃「煎魚腸」便立馬愛上，又嫩又彈的口感讓他彷彿開啟新世界。 圖擷自PTT

一名台中民眾在買午餐時點了一樣從沒吃過的小菜「煎魚腸」，沒料到菜一上桌又黑又焦，他原以為會很難吃，結果一咬下去發現新世界，直呼煎魚腸超級美味、又嫩又彈，一些網友對此連聲贊同，不過也有網友指出魚腸裡有魚大便，相當噁心。

一位網友在PTT發文分享，日前他買午餐時點了一份魚皮湯、豬腳飯，但還覺得有點少，看到旁邊有乾煎虱目魚腸，想說沒吃過便點了一份，結果上來一盤黑黑又焦焦的食物，讓他看了有些卻步，但「想說點都點了，硬著頭皮也要吃下去。」

豈料才咬下第一口，味道就令他驚艷不已，「絕了，外焦裡嫩又有豐富的彈性，椒鹽風味鹹鮮可口，又帶一股深奧的微苦回甘味，好棒啊~這種感覺就像18歲第一次牽到女友的手一樣。」

一些網友也表示煎魚腸相當美味，「非產地根本吃不到」、「超級好吃！」、「新鮮的很好吃」、「會處理的很好吃，不會有怪味」、「清燙才好吃，但很考驗魚的鮮度」、「超好吃，可惜越來越少地方賣了」。

不過仍有網友難以接受，「我不行，很苦」、「噁，兩口就膩」、「魚屎好ㄘ，嘔嘔嘔嘔」、「魚腸是用來釣蝦的，不要來拿吃」、「超噁超腥」、「魚吃魚的大便，你再吃牠準備大的大便」。

以前就曾有學生在網路發文說，到台南讀書被同學逼吃煎魚腸，雖然看似恐怖，但吃完後覺得滿好吃。圖／截取自臉書「爆廢公社」
以前就曾有學生在網路發文說，到台南讀書被同學逼吃煎魚腸，雖然看似恐怖，但吃完後覺得滿好吃。圖／截取自臉書「爆廢公社」

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