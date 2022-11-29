真的要脫嗎？12月1日口罩解禁 網友意見分歧：不戴太赤裸

指揮中心昨（28）日宣布，戶外空間自12月1日起可免戴口罩，在大眾交通等室內空間則仍需配戴。一名網友便好奇詢問，在口罩解禁後大家是否真的會脫掉口罩，貼文一出，吸引近600則留言熱議，網友們分成「脫掉」和「繼續戴」兩派意見。

一位網友在Dcard發文問，「口罩解禁你真的會脫掉嗎？」並表示自己應該會看狀況決定，如果看到多數人都繼續戴，他可能也不好意思脫掉。

一些怕確診的民眾表示仍會繼續戴，「像我自己是未確診過的人類，就還是會先戴著」、「沒確診過真的怕脫口罩，主要也是怕傳染給家人，畢竟家裡有老人在⋯⋯」、「像我確診過兩次了，我依然會戴」。

還有網友指出長期戴口罩已養成習慣，而且好處挺多，「我是怕脫口罩同學不認得我」、「上班的時候再戴，不用假笑就是爽」、「我發現現在拿下口罩跟別人講話變成一件很困難的事，我沒辦法跟別人對到眼」、「戴口罩好有安全感」。

另一派網友則支持脫掉口罩，「早就證明口罩防不了了，整天在那邊沒戴口罩會怕的，真的是看不懂」、「化全妝的女生就不會戴吧，至少我同學是這樣，不然她會覺得浪費化妝品」、「當然脫掉啊，有夠悶欸」、「夏天絕對不戴」、「能不戴我就不想戴，好悶、好會長痘痘」。