快訊

較上周二略降5%！本土+1萬7240例 49例境外、21死

柯文哲12月回醫院！台大醫院院長曝職務「沒有行政職」

忘不了網友圍剿！「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓 房東證實了

真的要脫嗎？12月1日口罩解禁 網友意見分歧：不戴太赤裸

聯合新聞網／ 綜合報導
指揮中心宣布12月1日起，取消室外全程戴口罩規定，究竟要不要脫掉口罩引發民眾討論。記者侯永全／攝影
指揮中心宣布12月1日起，取消室外全程戴口罩規定，究竟要不要脫掉口罩引發民眾討論。記者侯永全／攝影

指揮中心昨（28）日宣布，戶外空間自12月1日起可免戴口罩，在大眾交通等室內空間則仍需配戴。一名網友便好奇詢問，在口罩解禁後大家是否真的會脫掉口罩，貼文一出，吸引近600則留言熱議，網友們分成「脫掉」和「繼續戴」兩派意見。

一位網友在Dcard發文問，「口罩解禁你真的會脫掉嗎？」並表示自己應該會看狀況決定，如果看到多數人都繼續戴，他可能也不好意思脫掉。

一些怕確診的民眾表示仍會繼續戴，「像我自己是未確診過的人類，就還是會先戴著」、「沒確診過真的怕脫口罩，主要也是怕傳染給家人，畢竟家裡有老人在⋯⋯」、「像我確診過兩次了，我依然會戴」。

還有網友指出長期戴口罩已養成習慣，而且好處挺多，「我是怕脫口罩同學不認得我」、「上班的時候再戴，不用假笑就是爽」、「我發現現在拿下口罩跟別人講話變成一件很困難的事，我沒辦法跟別人對到眼」、「戴口罩好有安全感」。

另一派網友則支持脫掉口罩，「早就證明口罩防不了了，整天在那邊沒戴口罩會怕的，真的是看不懂」、「化全妝的女生就不會戴吧，至少我同學是這樣，不然她會覺得浪費化妝品」、「當然脫掉啊，有夠悶欸」、「夏天絕對不戴」、「能不戴我就不想戴，好悶、好會長痘痘」。

疫情 口罩 確診 Dcard

延伸閱讀

婆家省錢到走火入魔 衣服隔週洗、尿尿不沖水逼瘋媳婦

他搭高鐵返鄉投票「身分證竟放台北」 人品好上演神逆轉

台灣掀「另類無罩」風潮！ 她「挺2點」散步狂吸45萬人點閱

走在路上驚見「真・斑馬線」 網直呼：簡直如假包換！

相關新聞

母攜女手扶梯站兩邊遭斥「要站右邊」 她回擊卻引網2派論戰

使用手扶梯時你會站在哪一邊？一名母親帶著而搭手扶梯時，遭到後方一位民眾不斷喊「借過」並不斷擠，最後還教育她手扶梯「要站右邊」，這名母親質疑，手扶梯左右邊限制早已取消，但仍引發網友兩派論戰。

真的要脫嗎？12月1日口罩解禁 網友意見分歧：不戴太赤裸

指揮中心昨（28）日宣布，戶外空間自12月1日起可免戴口罩，在大眾交通等室內空間則仍需配戴。一名網友便好奇詢問，在口罩解禁後大家是否真的會脫掉口罩，貼文一出，吸引近600則留言熱議，網友們分成「脫掉」和「繼續戴」兩派意見。

呱吉「投票指南」19中4 遭網譏：死亡筆記本

九合一選舉落幕，台北市議員「呱吉」邱威傑選前發布「投票指南」，其中提及19人，卻只有不推薦的人當選，以及2個支持議員當選。對此，有網友就大酸，這個指南根本是「死亡筆記本」、「選舉冥燈」。

不演了？選前指揮交通「當選後秒消失」 台大醫批：選舉真是照妖鏡

九合一大選前，為了爭取選民支持，不少候選人都會上街拜票、發送競選小物、幫忙指揮交通等等，然而台大婦產科醫師施景中發現，選舉一落幕，那些熱心的候選人立馬消聲匿跡，讓他痛批選舉簡直就是一面照妖鏡。

進公寓見超奇葩樓梯讓他超崩潰 照片PO網喊「把我當成羊嗎」

樓梯是一般人上下樓層時倚重的建築設施，而在設計樓梯的時候，也必須注意到階距、高矮等等的問題，以免因為設計不良，讓人容易踩空出現意外。然而最近有位國外網友，卻分享了一個造型相當奇特的樓梯，讓人直呼這樣的設計，幾乎可以說是在整人了。

為了省停車費！她曝友人狂繞半小時找免費車格 網掀兩派論戰

不少觀光區或是市中心的停車位都很難找，假設想停到路邊的免費停車格，那又是一件難上加難的事情。昨（27）日一名女網友在網路上發文，詢問大家「開車時會不會為了省下停車費，因此花很多時間找免費停車格？」而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。