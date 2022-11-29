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不演了？選前指揮交通「當選後秒消失」 台大醫批：選舉真是照妖鏡

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖與新聞當事者無關。台大婦產科醫師施景中批評，選舉簡直就是一面照妖鏡，許多候選人選前大獻殷勤，當選後就立馬消失。記者王思慧／攝影
示意圖與新聞當事者無關。台大婦產科醫師施景中批評，選舉簡直就是一面照妖鏡，許多候選人選前大獻殷勤，當選後就立馬消失。記者王思慧／攝影

九合一大選前，為了爭取選民支持，不少候選人都會上街拜票、發送競選小物、幫忙指揮交通等等，然而台大婦產科醫師施景中發現，選舉一落幕，那些熱心的候選人立馬消聲匿跡，讓他痛批選舉簡直就是一面照妖鏡。

施景中昨（28）日在臉書發文表示，選舉才剛結束兩天，就有候選人選前誇大的政見面臨跳票，還有競選前幫忙指揮學童上學交通的里長候選人，當選後馬上不見蹤影，讓他不禁感嘆，「說膨風話和偽裝都很容易，但選後立即現形，選舉真的是個照妖鏡」。

許多網友表示心有戚戚焉，「我也是遇過，選前天天站垃圾車前幫倒垃圾，選後整個失蹤」、「選舉真的是照妖鏡，就如同醫師說的，選前一個月候選人及其助選團在各大路口當起愛心媽媽指揮交通，一勝選，人都跑光光了」、「一直在想是不是哪天我們都放棄投票沒人當選，那些政客才能覺知」、「下一次的政見應該就是送房子了吧」。

不過一名母親分享，其實仍有些人在用心做事，「能夠持續指揮學童上下學交通的里長很不簡單，我兒子學校的里長已經持續至少1年多，好聽話大家都會說，但是身體力行且持續能夠做到的很少啊⋯⋯」。

2022大選 施景中 台大醫院

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