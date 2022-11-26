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這棟透天厝「左邊宮廟、右邊教會」 網：住中間的要信誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享一棟房子左邊是廟、右邊是教會的有趣情形，引起討論。 圖擷自路上觀察學院
網友分享一棟房子左邊是廟、右邊是教會的有趣情形，引起討論。 圖擷自路上觀察學院

台灣的宗教信仰相當多元，網友分享在路邊看到一戶人家，左邊是台灣民間信仰的宮廟，右邊則是基督宗教的教會，讓他不禁好奇「不曉得這戶人家的宗教信仰？」引起討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他在路邊經過時，看到一戶透天厝被兩個宗教建築物包夾，其中一棟是「屏東北極殿」的民間信仰宮廟，而另一邊則是基督宗教的「和平教會」。

這樣的有趣狀況讓原PO好奇「不曉得這戶人家的宗教信仰是？」，引來兩千多則按讚，和破百則留言迴響。

有網友表示「西式治標，中式治本，中西合璧，治成標本。」、「中間這戶，其實是他們二家的宿舍。萬教歸一宗~睡覺」、「屏東市民族路⋯我家附近，小時候就有了，祂們和平相處幾十年了」。

也有網友分享自己家裡的多元宗教經驗，表示「我小時候我們家早上和媽媽去教堂，然後去市場買拜拜的東西，下午跟爸爸拜好兄弟，爸媽除了宗教不吵，其他都可以吵」。

屏東 透天厝 北極殿 民間信仰 教堂

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