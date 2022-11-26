這棟透天厝「左邊宮廟、右邊教會」 網：住中間的要信誰？
台灣的宗教信仰相當多元，網友分享在路邊看到一戶人家，左邊是台灣民間信仰的宮廟，右邊則是基督宗教的教會，讓他不禁好奇「不曉得這戶人家的宗教信仰？」引起討論。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他在路邊經過時，看到一戶透天厝被兩個宗教建築物包夾，其中一棟是「屏東北極殿」的民間信仰宮廟，而另一邊則是基督宗教的「和平教會」。
這樣的有趣狀況讓原PO好奇「不曉得這戶人家的宗教信仰是？」，引來兩千多則按讚，和破百則留言迴響。
有網友表示「西式治標，中式治本，中西合璧，治成標本。」、「中間這戶，其實是他們二家的宿舍。萬教歸一宗~睡覺」、「屏東市民族路⋯我家附近，小時候就有了，祂們和平相處幾十年了」。
也有網友分享自己家裡的多元宗教經驗，表示「我小時候我們家早上和媽媽去教堂，然後去市場買拜拜的東西，下午跟爸爸拜好兄弟，爸媽除了宗教不吵，其他都可以吵」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言