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請支援頭毛…全聯福利熊變光頭！內行人解釋原因 2.2萬人驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現全聯福利熊是光頭。圖擷自路上觀察學院
原PO發現全聯福利熊是光頭。圖擷自路上觀察學院

全聯福利中心的販售品項相當豐富，因此受到不少人喜愛，可愛的吉祥物「福利熊」更是一大記憶點。不過，日前一名網友在臉書上發文，分享一張全聯福利熊脫帽後是光頭的照片，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，全聯福利熊的頭頂竟然光光的，不僅沒有戴帽子，還連一根頭髮都沒有，不少網友都超意外。對此，原PO在貼文中寫道「怪怪的…他為什麼變光頭？」

貼文曝光後吸引2.2萬名網友按讚，不少人紛紛表示，「請支援頭毛」、「每拿一個購物籃，就有一個福利熊受到迫害」、「其實第一次看到他脫帽的時候以為是老鼠」、「我要瘋了，可愛死」、「啊？居然是光頭」、「我活快18年才知道他頭上那個是購物籃」、「我不行了，救命，這超可愛」、「都忘了原本長怎樣了」。

也有內行人熱心解釋，「他本來就光頭了，頭上的帽子被他拿在手上呀」、「帽子在他的手上，他的帽子本來就是籃子」、「脫下帽子後就是長這樣，我買過之前全聯出的玩偶，帽子拔下來就真的長這樣，拿去補習班給小孩看，大家笑翻」、「認真說明，福利熊和OPEN小將都是同一個公司設計的，而且是日本的電通公司」。

全聯福利熊造型可愛。圖／全聯福利中心提供
全聯福利熊造型可愛。圖／全聯福利中心提供

頭髮

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