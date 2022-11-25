他嫌用手機麻煩⋯竟把「條碼載具」刺身上 還真的可以用！

不少人會選擇對自己有特殊意義的圖案刺青，而有網友為了與眾不同，決定直接將手機上的「條碼載具」刺在手臂，經實測後還真的可以使用，話題引起許多網友討論。

一名網友在Dcard刺青版分享，之前就一直渴望刺個與眾不同的圖案在身上，後來他想到，每次要打開手機讓店員刷條碼「很麻煩」，因此決定乾脆將自己的條碼載具刺在身上。

原PO表示，在刺的時候「超緊繃」，因為很擔心只要稍微動一下就破壞刺青，還好在完成後，至超商實測「真的刷得到」，然而店員卻經常會以奇特的眼神看著他，這讓原PO超樂在其中。

對這個舉動，網友們留言表示「下次可以刺LINE 行動條碼～」、「條碼只要有一根粗細或間隙不一樣就變成其他值了，這刺青師很強耶」，但也有網友提醒「刺條碼之前真的要深思熟慮，因為誰都沒辦法確定刺出來能不能刷！」、「線條會隨著時間再變胖一些，所以不是很建議刺條碼類的」、「之後變胖或變瘦是不是就會不能刷了」。