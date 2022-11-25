翻開選舉公報發現里長政見「僅6字」 網：簡潔有力
九合一選舉倒數一天，許多民眾都趁最後關頭再次確認選舉公報，挑選自己心目中理想的候選人。有網友就分享自己的里長選舉公報中里長候選人僅1人，政見也僅列出6字，經歷留白，讓許多網友紛紛留言「躺著上」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張圖片，圖中為台南市麻豆區井東里第4屆里長選舉的選舉公報，而該里僅有一名候選人參選。
仔細一看這位候選人的相關經歷與政見，可以發現經歷直接留白，而政見也僅寫「做好里民服務」六字，讓原PO直呼「簡單又暴力」。
許多網友也留言表示「簡潔有力，不會像其他人，喇叭太多」、「因為沒有競爭對象，講出來的話都很真誠」、「沒對手需要什麼政見？」、「反正他一定中」、「跟我們村長一樣，連競選都不用了，躺著選」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言