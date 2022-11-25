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表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

翻開選舉公報發現里長政見「僅6字」 網：簡潔有力

聯合新聞網／ 綜合報導

網友貼出選舉公報上里長的「6字政見」，引起討論。 圖擷自爆廢公社二館
網友貼出選舉公報上里長的「6字政見」，引起討論。 圖擷自爆廢公社二館

九合一選舉倒數一天，許多民眾都趁最後關頭再次確認選舉公報，挑選自己心目中理想的候選人。有網友就分享自己的里長選舉公報中里長候選人僅1人，政見也僅列出6字，經歷留白，讓許多網友紛紛留言「躺著上」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張圖片，圖中為台南市麻豆區井東里第4屆里長選舉的選舉公報，而該里僅有一名候選人參選。

仔細一看這位候選人的相關經歷與政見，可以發現經歷直接留白，而政見也僅寫「做好里民服務」六字，讓原PO直呼「簡單又暴力」。

許多網友也留言表示「簡潔有力，不會像其他人，喇叭太多」、「因為沒有競爭對象，講出來的話都很真誠」、「沒對手需要什麼政見？」、「反正他一定中」、「跟我們村長一樣，連競選都不用了，躺著選」。

爆廢公社 2022大選 台南市選舉

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